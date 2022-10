Edoardo Tavassi e Luca Onestini prossimi concorrenti al GF Vip?/ L’indiscrezione

Edoardo Tavassi e Luca Onestini, pronti per l’ingresso al GF Vip? L’indiscrezione

Dopo la squalifica di diversi concorrenti, ultima Elenoire Ferruzzi, il Grande Fratello Vip 2022 ha bisogno di nuovi concorrenti. Smentita la partecipazione di Helena Prestes e Eliano Michelazzo, sembra che ad entrare nella Casa del GF Vip ci siano altri 6 nuovi vipponi tra cui: Edoardo Tavassi e Luca Onestini.

A dare questa notizia è Davide Maggio che sul suo portale assicura: “Edoardo e Luca ve li do per certi“, poi aggiunge: “Nei prossimi mesi, oltre a questi 6, ne entreranno degli altri“. Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, è noto per aver partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, in cui ha ottenuto un discreto successo. Luca Onestini, invece, ha partecipato al GF Vip 2 ottenendo il favore del pubblico. Saranno davvero loro i prossimi concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini?

#BOOM Giovedì > 6 nuovi concorrenti al #GFVip. No Michelazzo. Vi do per certi Onestini e Tavassi. Nei prossimi mesi, oltre a questi sei, ne entreranno altri. Andatevi a riguardare qualche #BOOM dei mesi scorsi 😝 — Davide Maggio (@davidemaggio) October 30, 2022

Dopo diversi rumor che davano per certa la sua partecipazione al GF Vip, Helena Prestes smentisce tutto: non sarà la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022.

La modella, in occasione di un’intervista a FanPage, chiarisce tutto: “Io al GFVip? La notizia è uscita perché ero a Roma nel giorno in cui Nikita ha parlato di me in confessionale e, nello stesso tempo, anche Antonino Spinalbese ha fatto il mio nome. Quindi i social hanno iniziato a dire che mi trovavo a Roma per quel motivo, ma non è vero, ero in città per un evento di moda. Sicuramente a breve non sarò una concorrente del GF, sono concentrata sul lavoro”.

