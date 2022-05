Edoardo Tavassi è lui il fidanzato giusto per Fabrizia Santarelli?/ Gli indizi non mentono ma…

Edoardo Tavassi imita Francesco Totti, la reazione di Ilary Blasi

Non è passato inosservato ai telespettatori il gesto di Edoardo Tavassi. Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si è reso protagonista di un gesto curioso. Si è infilato il pollice della mano in bocca, succhiandolo e mimando il fare di un bebè. In molti hanno notato come quel gesto sia stato fatto da Francesco Totti in più occasioni durante le partite di calcio. Chi segue il calcio, in particolare la Roma, sa bene che quel gesto era il modo di esultare dell’ex capitano giallorosso in omaggio ai propri figli. Ilary Blasi però non ha reagito e ha lasciato scivolare quel gesto. Non si è capito però se la scelta di ignorarlo sia stata volontaria o se il gesto le sia sfuggito. Un gesto curioso che ha fatto sorridere i fan di Francesco Totti e della squadra della Roma.

Fabrizia Santarelli stuzzica Edoardo Tavassi/ "Cerco l'amore all'Isola, un uomo che…"

Nella scorsa puntata, Edoardo Tavassi è stato stuzzicato da Fabrizia Santarelli. La nuova naufraga dell’Isola dei Famosi prima di sbarcare in Honduras ha realizzato un videoclip di presentazione in cui ha spiegato di essere attratta da Edoardo: “Ho un grande debole per l’accento romano che è una delle cose più sexy che ci sia. Io sono una ragazza molto romantica e il mio uomo ideale sull’Isola dei sapermi stupire, mi deve portare a vedere i tramonti, deve scrivere il mio nome sulla sabbia e mi deve cantare le canzoni di Claudio Baglioni. Sono convinta che il naufrago che possa stupirmi sull’Isola già c’è, quindi ci vediamo presto”.

Blind Vs Edoardo Tavassi "Succube di tua sorella, vergogna"/ Rissa sfiorata all'Isola

Edoardo Tavassi si scontra con Blind che lo accusa: “Sei succube di tua sorella”

Un atteggiamento vivace e propositivo è fondamentale per raggiungere il favore del pubblico in un reality complesso come L’isola dei famosi. Per l’edizione 2022 una delle sorprese più incredibili è Edoardo Tavassi, in coppia con la nota sorella Guendalina. Il ragazzo romano non è infatti famoso come la sorella ma fin dai primi momenti all’interno del programma ha messo in mostra una verve e irriverenza quasi superiore a quelle di Guendalina. Tra battute simpatiche e momenti divertenti, non si è risparmiato anche in scontri molto accesi con diversi concorrenti. Nel corso della dodicesima puntata del programma trasmessa lo scorso 29 aprile sono stati numerosi i momenti concitati per il concorrente. In primis, Edoardo ha avuto l’occasione di scontrarsi nuovamente con Blind, Laura ed Estefania in particolare per i continui attacchi e offese in direzione della sorella. Dal suo punto di vista tutto sarebbe frutto di una sapiente strategia per riuscire a mettersi in mostra, poiché diversamente resterebbero ai margini del programma. Gli avversari nel dibattito hanno chiaramente respinto le accuse, affermando di non aver bisogno di notorietà per emergere; nonostante ciò il Tavassi non ha dimostrato alcuna intenzione di voler credere alla buona fede dei naufraghi.

Edoardo Tavassi/ Sarà eliminato da L'Isola dei Famosi? Guendalina lo sta penalizzando..

Nel corso della serata, Edoardo Tavassi ha avuto poi l’occasione di mettersi in mostra nella prova della Palapa, nello specifico di apnea, per contendersi il titolo di leader. Clamorosamente hanno conquistato la vittoria sia lui che la sorella, ma alla fine è stata quest’ultima ad avere l’onore di aggiudicarsi il titolo. Un momento simpatico con il ragazzo protagonista è stato invece il momento della nomination di Iannoni. Edoardo è stato chiamato per raggiungerlo in postazione unicamente per osservare una nuova concorrente in procinto di fare il suo sbarco in Palapa, ovvero volto di Avanti un altro Fabrizia Santarelli. Nel momento della nomination ha invece scelto di optare per Estefania, considerata estremamente falsa e bugiarda. Visto il carattere stravagante e simpatico, Edoardo è entrato nel cuore dei telespettatori, catturati sia dalla simpatia che dalla determinazione e sincerità dell’uomo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA