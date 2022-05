Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, arriva il bacio all’Isola dei Famosi/ Lei si dichiara: “C’è sentimento”

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger nuova coppia all’Isola dei Famosi 2022?

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger prossima coppia all’Isola dei Famosi 2022? A quanto pare sì. Che il fratello di Guendalina fosse interessato alla figlia di Eva Henger era ormai palese ma non era ancora chiaro se lei ricambiasse. Lo rende chiaro Mercedesz quando Vladimir Luxuria fa una delle sue domande maliziose: “Tu spesso hai accusato Maria Laura di recitare ma io potrei essere diffidente con te. Stai recitando anche tu con Edoardo?”

La replica della Henger non si fa attendere: “A me interessa quello che pensa Edoardo e le persone che sono qui. Da casa la si può interpretare come la si vede ma qui la stiamo vivendo. Lui mi ha spesso detto ‘Io non sono scemo e vedo che il sentimento c’è’. Anch’io, sinceramente, non me l’aspettavo: avevo detto che poteva starmi molto simpatico ma sono arrivata qui e ha superato le mie aspettative.”

Edoardo Tavassi: “Ecco perché mi piace Mercedesz Henger”

Anche Edoardo Tavassi viene messo di fronte ad un quesito: “Cosa ti piace di Mercedesz Henger?” “È una ragazza che per adesso non ha difetti e questa cosa mi spaventa, perché ho paura che sia la sindrome del villaggio vacanze che vedi soltanto il positivo e poi a casa si trasforma. – ammette lui, continuando – Quindi mi sto godendo il bello di lei finché dura. Cosa mi piace? È autoironica e con me deve esserlo per forza una ragazza perché tendo a prendere in giro; mi piace perché è solare, allegra e poi è bella”.

