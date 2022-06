Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger Lite furiosa: ‘si sono lasciati’/ “Non mi fido più”, “sei pure fidanzata!”

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, dura lite all’Isola dei Famosi 2022

Sembrava stesse nascendo un amore all’Isola dei Famosi o, comunque, un sentimento importante tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger e invece negli ultimi giorni tutto è cambiato. Un’accesa lite, una serie di incomprensioni e continui sospetti e il rapporto del naufrago con Estefania Bernal hanno distrutto ciò che stava nascendo con la figlia di Eva Henger. D’altronde durante la lite andata in onda qualche giorno fa e continuato poi su Mediaset Extra, le parole di Edoardo nei confronti di Mercedesz sono state molto dure.

Il fratello di Guendalina Tavassi sembrava aver superato i dubbi su Mercedesz, al punto da riavvicinarsi e ricredersi, invece le immagini andate in onda hanno rivelato che non è così. Edoardo dubita ancora di Mercedesz ed è tornato ad accusarla di avere un fidanzato fuori.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, dubbi e accuse: nessun futuro in Italia per i due?

Non solo: Edoardo Tavassi ha accusato Mercedesz di sollevare polemiche e fare la vittima davanti alle telecamere solo perché in nomination e, dunque, col semplice scopo di arrivare alla finale dell’Isola dei Famosi. Poi è andato avanti, incolpandola di aver architettato anche la possibile storia con lui: “Te sei entrata con l’idea che dovevi provarci con me. Perché hai dovuto darmi l’ultimatum? Perché se ti dicevo sì tutto apposto, hai fatto la storiella da reality, se ti dicevo no facevi la vittima che è la tua strategia per non uscire. Perché vuoi fare la storia sull’Isola?” sono state infatti le parole di Edoardo a Mercedesz.

Edoardo Tavassi non si fida di Mercedesz, nonostante i chiarimenti di qualche settimana fa e i sentimenti da lei proclamati in più occasioni. E ora che il fratello di Guendalina lascia l’Isola a causa di un infortunio, ci chiediamo se ogni speranza di poterli vedere insieme in Italia sia ora sfumata del tutto.

