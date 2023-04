Edoardo Tavassi e Micol a Temptation Island? “Sono troppo geloso”/ “Un figlio insieme? Perché no…”

Edoardo Tavassi: “Un figlio con Micol Incorvaia? Perché no!”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia dopo il Grande Fratello Vip. A confermarlo, durante un’intervista a Casa Chi, è stato proprio l’ex gieffino, regalando al pubblico anche qualche retroscena inedito.

“Con Micol? Sto benissimo, una favola, una meraviglia.” ha esordito Edoardo. “Cinque mesi li dentro percepiti sono 10 anni. Adesso mi sto godendo la vita, con Micol stiamo facendo tutto quello che sognavamo lì dentro. Siamo passati dal divano di casa del Gf al divano di casa mia. La casa porta fortuna!” ha continuato. Un vero e proprio idillio, dunque, per la coppia, tanto che quando viene chieso a Edoardo se pensi ad avere un figlio con lei, lui risponde: “Il figlio mi sembra un po prestino, però perché no, ho quasi 40 anni. Però le cose si fanno in due, bisogna chiedere a Micol.”

Edoardo Tavassi, dunque, non nega il desiderio di avere un figlio con Micol Incorvaia, della quale rivela di essersi scoperto molto goloso. Ecco perché, qualora venisse loro proposto di partecipare a Temptation Island, lui rifiuterebbe: “Perché mi devi fare lasciare? Io immagino Filippo Bisciglia che mi dice ‘Edoardo ho un video per te?, no ne ho 75 dvd in k4’, voglio evitarla questa cosa, non si sa mai.”

Parlando dei momenti speciali vissuti nella Casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ha infine rivelato che il più bello ha come protagonista proprio Micol: “Il momento più alto è stato il primo bacio con Micol che è stato sudatissimo, è stato bellissimo. Nel Van ho dovuto dirgli di fare il gioco del silenzio che è andato a finire nel bacio.”

