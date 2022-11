Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: bacio e dichiarazione/ “Mi piaci, che caz*o devo fa…”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sempre più vicini

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono sempre più vicini. Entrambi confermano di provare un interesse, anche se la sorella di Clizia, per il momento, parla di amicizia non esponendosi troppo. Tuttavia, la notte successiva alla 19esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo e Micol, dopo aver trascorso diverse ore in compagnia degli altri concorrenti, sono rimasti da soli restando svegli fino al mattino. I due, lontani dagli altri inquilini, si sono ritagliati del tempo nel van dove hanno parlato a lungo, ma si sono anche lasciati andare ad importanti dichiarazioni.

Nel furgoncino situato nel cortiletto, Edoardo e Micol si sono lasciati andare ad una serie di confidenze. Il fratello di Guendalina Tavassi che è entrato nella casa con la voglia di trovare l’amore, non ha mai nascosto di essere molto in sintonia con la Incorvaia e di avere diversi punti in comune con lei. Il Tavassi, così, si è anche lasciato andare ad una dichiarazione.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: nasce la coppia al Grande Fratello Vip 2022?

Tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia è così scattato un bacio a stampo. In realtà, non è il primo. Già negli scorsi giorni, Edoardo si era avvicinato sia a Micol che a Giaele De Donà dando un bacio a stampo ad entrambi. Con la Incorvaia, tuttavia, c’è qualcosa di diverso dalla semplice amicizia. Sdraiati nel letto del van, l’uno accanto all’altra, Edoardo si è lasciato andare ad una dichiarazione nei confronti di Micol.

“Mi piaci che cazzo devo fa, sei stata così ingenua a venire qui dentro”, ha ammesso la sorella di Clizia che non nasconde il proprio imbarazzo per la situazione.

