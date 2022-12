Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, dopo il bacio lei ci ripensa?/ Lui si sfoga e…

Edoardo Tavassi stufo di rincorrere Micol Incorvaia: “Non posso sempre cercare conferme”. Dopo il bacio la crisi?

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Tavassi e Micol Incoravia sembrano sempre più vicini e affiatati. Mentre nella casa impazzano i festeggiamenti del consueto aperitivo in programma il mercoledì, i due gieffini si avvicinano e si divertono scambiandosi attenzioni tenere e provocanti. Micol sembra finalmente abbassare le difese nei confronti di Edoardo, che non ha mai fatto mistero di essere attratto da lei. Così il corteggiamento del fratello di Guendalina Tavassi prosegue a spron battuto e i baci non tardano ad arrivare.

Micol Incorvaia crisi al GF Vip per Tavassi/ "Chiamate qualcuno mi devono ricoverare"

Non parliamo di semplici baci a stampo, ma di veri e propri baci, colmi di passione. Tra una battuta e l’altra Edoardo e Micol si mostrano sempre più affiatati, senza dare spazio a interpretazioni fuorvianti. Il clima diventa sempre più amorevole tra i due, anche se con il passare delle ore tornano puntuali le incertezze di Tavassi, che ad altri vipponi confida le sue paure per quanto riguarda il flirt con Micol.

Micol Incorvaia, dubbi su Edoardo Tavassi al GF Vip/ La confidenza a Nikita Pelizon

Grande Fratello VIP 2022: Edoardo Tavassi ha dei dubbi su Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi la mette in cattiva luce. E lui…

Quest’ultima, infatti, dopo essersi “ritirata” in camera da letto, lascia Edoardo in cortiletto e così il buon Tavassi coglie l’occasione per sfogarsi con alcuni compagni di avventura. Il VIP, infatti, non sembra particolarmente apprezzare la decisione di Micol Incorvaia di tornare in stanza e anzi interpreta questa sua mossa come una scelta di allontanarsi da lui. Antonella Fiordelisi, che conversa appunto con Edoardo sul flirt con la ragazza, esprime tutte le sue perplessità e non mette in buona luce Micol. “Non posso sempre stare a caccia di conferme”, commenta invece amareggiato Edoardo, che deluso e perplesso riflette sugli atteggiamenti di Micol. Dalle stelle alle stalle verrebbe da dire, tra i due si nota un certo distacco dopo l’exploit del bacio. Come procederanno i loro rapporti?

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Micol su Tavassi "ora lo guardo con ammirazione"/ "Quando usciremo da qui..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA