Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, furiosa lite al GF Vip/ Colpo di scena in Casa

Parole grosse tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al GF Vip, e una lite furiosa nella Casa apre al colpo di scena per la coppia. Il Capodanno per i due vipponi è stato al veleno, tra accuse reciproche e incomprensioni che sembrano aver minato definitivamente il rapporto. A chiudere i ponti è stato Edoardo Tavassi, pronto a rimettere in discussione la relazione con la coinquilina che tanto ha fatto sognare il pubblico del reality. Tutto sarebbe nato da una battuta sgradita del concorrente rimarcata da Micol Incorvaia, delusa e ferita nella sua femminilità per le parole spese dal suo compagno d’avventura.

Proprio quando la sorella di Clizia Incorvaia ha provato ad aprire un confronto sulla questione, Edoardo Tavassi ha deciso di interrompere il discorso cacciandola dal van e sottolineando la sua volontà di porre fine alla loro frequentazione. Non prima di aver attribuito a Micol Incorvaia una frase pesantissima che riguarda Guendalina Tavassi: “Te mi hai detto che mi hai detto che mia sorella è una mign***a“. Un’accusa a cui Micol ha replicato immediatamente: “Io ti ho detto questo? Ma quando? Ma che stai dicendo? Perché dici questa cosa non vera? Ti sei bevuto il cervello?“. Tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia le cose ora sembrano mettersi davvero male, come emerso in uno sfogo che entrambi hanno affidato ai coinquilini dopo il loro litigio.

GF Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al capolinea? Lo sfogo dopo la lite

Edoardo Tavassi non è disposto a “perdonare” Micol Incorvaia per averlo accusato di essere offensivo nei suoi confronti. Il concorrente del GF Vip non crede più all’autoironia con cui la sua compagna d’avventura sembrava aver accettato le sue battute sul loro rapporto e sul suo aspetto, e ritiene sia giunto il momento di tagliare i ponti. È stato un Capodanno amarissimo per i due vipponi, alle prese con una lite furiosa nello stesso van in cui era nato il loro romantico viaggio a due nella Casa: Micol si dice ferita da alcune parole di Edoardo, soprattutto dal suo presunto atteggiamento volto a mettere in discussione la sua femminilità, e dall’altra parte il concorrente respinge l’idea di averla voluta offendere.

Le loro posizioni appaiono più distanti che mai ed entrambi lo hanno sottolineato durante uno sfogo con gli altri coinquilini del reality, non nascondendo le crescenti perplessità su un rapporto che pareva destinato a sopravvivere all’avventura nello show. Ora, però, le cose sarebbero precipitate e per Edoardo Tavassi non ci sarebbe più margine per riparare lo strappo. A raccogliere le confidenze della coppia su quanto accaduto è stato Daniele Dal Moro, ma la sua veste di “mediatore” non ha portato a una svolta dopo il colpo di scena della rottura. Nonostante Micol Incorvaia abbia tentato di aprire un dialogo per ritrovare l’equilibrio perduto, Edoardo Tavassi è stato categorico: “Non me ne frega niente di rovinare il rapporto con una persona così“. Stavolta la sensazione è che non sia soltanto una crisi passeggera…











