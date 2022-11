Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia innamorati al GF Vip?/ “Ti voglio nella mia vita”

Edoardo Tavassi e Micol si dichiarano al GF Vip? Ecco cosa si sono detti

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si stanno avvicinando sempre di più al Grande Fratello Vip 2022 e sembra si siano anche baciati. I due si sono subito piaciuti, ma non hanno mai avuto certezze per potersi lasciare andare l’uno verso l’altra. La sorella di Clizia appare sempre più frenata, ma nelle ultime ore anche lei si è lasciata andare a importanti dichiarazioni.

Edoardo Tavassi, ha svelato a Micol cosa prova per lei: “Se entrasse qualcuno per te è ovvio che mi darebbe fastidio. Sarei contento per te ma a me roderebbe un po’. Non ti dico che mi metterei a piangere, però onestamente mi darebbe fastidio. Per me qui comunque sei importante. Io ti voglio nella mia vita anche fuori dal GF Vip!” Edoardo Tavassi continua: “E visto che siamo in tema, io avevo dei dubbi, volevo testare te e involontariamente ho testato me! Mi sono detto vediamo se riesco a stare un giorno senza di lei. Se mi viene un dubbio devo fare le prove. Ora voglio farti una domanda, quand’è che hai capito che potevo piacerti come tipo?”.

Edoardo Tavassi, Micol svela: “Ho avuto paura che entrasse qualcuna per te”

Dopo la confessione di Edoardo Tavassi Micol Incorvaia non si è sbilanciata troppo, ma ha comunque ammesso di essere attratta dall’ex naufrago.

La sorella di Clizia, come riporta Biccy, dichiara a Edoardo Tavassi: “Quando ho capito che mi piacevi come tipo? L’ho capito il giorno del test, quella sera. Ah, è lo stesso momento in cui l’hai capito te? Io quel giorno ero anche un po’ giù. Come mi comporto se uno mi piace? Se uno mi piace non è che mi butto. Dipende dalla persona diciamo. Però non ho idea del modo che ho, diciamo che rido e scherzo, faccio la simpatica. Non è che faccio troppe cose diverse. Forse do più attenzioni. Diciamo che lo cerco con lo sguardo e lo studio un po’. […] Io ho fatto finta di non conoscerti, ma ho seguito ogni tuo passo a L’Isola. Mi sei subito stato simpatico. […] Comunque a un certo punto ho avuto paura che entrasse qualcuna e che tu non mi calcolassi più“.

Edoardo: “Io avevo percepito una cosa e volevo sapere se era vera”

Micol: “Cioè?”

Edoardo: “L’interesse”

Micol: “Quale interesse?”

Edoardo: “Dai cogliona, un minimo interesse”

Edoardo: "Dai cogliona, un minimo interesse"

Micol: "Ah ecco, sisi"













