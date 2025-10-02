Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia più innamorati e felici che mai, lui parla del loro futuro ed è certo che si sposeranno e allargheranno la famiglia.

Con la sua incredibile ironia, la sua simpatia e il suo modo di fare Edoardo Tavassi riesce sempre a strappare un sorriso a tutti coloro che lo seguono e lo amano, specie quando pubblica divertenti video sui social. Ieri è stato ospite di Lorenzo Pugnaloni a CasaLollo, dove si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni. Tra le varie cose ha parlato della sua sfera personale, da anni è legato sentimentalmente e Micol Incorvaia e sono più innamorati che mai.

La loro storia d’amore è nata nella casa del Grande Fratello Vip, durante la settima edizione del reality, l’intesa tra loro era stata palese sin dall’inizio. Nella casa più spiata d’Italia si sono conosciuti meglio e si sono innamorati, dopo il reality hanno vissuto per un po’ la relazione a distanza dopodiché sono andati a convivere e non si sono più separati. Edoardo Tavassi non ha dubbi sul suo futuro con Micol Incorvaia, a Lorenzo Pugnaloni hanno detto di essere sicuro che prima o poi convoleranno a nozze e avranno dei figli.

L’ex gieffino ha fatto sapere che il loro progetto è quello di sposarsi e metter su famiglia. A detta sua tutto quello che entrambi stanno facendo a livello lavorativo servirà a costruire basi solide per vivere bene e realizzare i loro desideri, come sposarsi e avere dei figli.

A CasaLollo Edoardo Tavassi si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni anche su Pechino Express, più volte si è parlato di una sua possibile partecipazione al reality e lui ci ha tenuto a fare un po’ di chiarezza. Senza giri di parole ha detto: “A Pechino non mi vogliono”, il motivo? Lui questo non lo sa, però ha fatto sapere che gli piacerebbe vivere quel tipo di esperienza.

