Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, nuova coppia al GF Vip?/ Lui si dichiara e…

Edoardo Tavassi si dichiara a Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip: la reazione di lei

Edoardo Tavassi si è dichiarato a Micol Incorvaia. Nelle scorse ore il concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso di avere un interesse nei confronti di Micol. La ragazza ha catturato da subito la sua attenzione e in molti pensano che tra i due potrebbe nascere qualcosa. Parlando con Edoardo Donnamaria, Edoardo aveva già dichiarato di trovare carina Micol e di avere delle cose in comune con lei. Ora Tavassi ha deciso però di parlarne apertamente con Micol e le dice: “Abbiamo un sacco di cose in comune, tipo che ne so a lei piacciono i manga e gli anime, vai a trovare una donna a cui piacciono. Ha un sacco di caratteristiche che mi piacciono, è una bellissima ragazza. A me lei piace come ragazza. Ovviamente qui c’è un percorso molto lungo”.

Dal canto suo Micol ha lasciato la porta aperta ad una possibile frequentazione non escludendo la possibilità che la loro amicizia possa trasformarsi in altro. Tra loro infatti c’è una bella affinità caratteriale e anche Micol ne prende atto: “Io in realtà pensavo di essere la madre dei tuoi nipoti più che dei tuoi figli. Detto ciò riconosco anche io, da quando c’è stata la puntata, le stesse affinità caratteriali e ammetto, confermo che questo Grande Fratello per me non sarebbe lo stesso senza di te”. Cosa accadrà nelle prossime ore tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia?

Edoardo Tavassi ha dato dei suggerimenti a Luciano Punzo. Dall’alto della sua saggezza, Edoardo Tavassi si sente di dover dare dei consigli al giovane Luciano. Il ragazzo ha molte potenzialità ma, a detta del VIP, dovrebbe rischiare e buttarsi di più. Soprattutto in amore, gli suggerisce di non limitarsi e di fortificarsi provando varie esperienze. Tavassi pensa al suo percorso, sa che è migliorato tanto ma, allo stesso tempo, ha anche sbagliato molto. Solamente provando, fallendo, ritentando si può crescere. Gli errori commessi con la prima fidanzata non li ha ripetuti con la seconda. È convinto che, così facendo, potrà raggiungere una consapevolezza che gli permetterà di vivere la relazione stabile che desidera: “Con la seconda ragazza che ho avuto non ho ripetuto gli errori che avevo fatto con quella precedente. Quando due persone si lasciano la colpa è sempre di entrambi. Ho preso coscienza degli errori che ho fatto e non li ho ripetuti dopo”.

Invita, quindi, Luciano a fare lo stesso. Il ragazzo, però, ha molta paura a rimettersi in gioco al Grande Fratello Vip. Tavassi allora lo sprona. La vita lo mette davanti a varie difficoltà e lui deve affrontarle con coraggio. Qualora sbagliasse, imparerà dai proprii errori. Ma è giusto, adesso, buttarsi nella mischia. Luciano lo osserva grato. Si sforzerà di mettere in pratica i consigli e magari riuscirà davvero a trovare l’amore che desidera.











