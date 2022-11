Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia nuova coppia?/ “Si sono baciati”: lo scoop di Giaele al GF Vip

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono baciati: la rivelazione di Giaele al GF Vip

L’amicizia nata tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe trasformarsi a breve in qualcosa di più forte. Sul web già esistono gli ‘Incorvassi’, i fan della coppia che sperano di assistere ad un’evoluzione del loro rapporto, cosa che pare stia già accadendo. È Giaele De Donà a lanciare lo scoop durante una chiacchierata in cortiletto con alcune Vippone.

Parlando con Antonella Fiordelisi e le appena ritornate Wilma Goich e Patrizia Rossetti, Giaele (in un video che trovate qui) ha rivelato di Micol che: “[…] da quello che io ho visto si sta iniziando a lasciarsi andare con Edoardo, cosa che prima non faceva. Anche stasera si sono baciati… Lei non è una tipa che bacia.”

La Fiordelisi appare subito spiazzata da questa dichiarazione, al punto da chiedere a Giaele: “Baciati in che senso?”. La De Donà entra nello specifico e parla di baci a stampo tra i due e anche più volte al giorno, spiazzando le presenti . “Ah, abbiamo uno scoop. Grazie!”, ha affermato Antonella di fronte alla rivelazione.

Giaele ha poi proseguito: “Lei con me su Edoardo ovviamente non si è mai tanto esposta ma vedo che comunque con Edoardo… le piace! Può anche dirmi no ma… sì!” C’è però chi non crede a questo interesse di Micol per Tavassi, ritenendo invece che lei sia più presa da Daniele Dal Moro. Lo pensa Wilma ma anche la stessa Antonella: “A lei piacerebbe più Daniele, ma lui sta sulle sue”, ha sentenziato la Fiordelisi.

