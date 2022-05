Edoardo Tavassi, ecco Fabrizia Santarelli/ “Amo accento romano”: nascerà love story?

Uno dei protagonisti assoluti di questa Isola dei Famosi 2022 è Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina è entrato in coppia con lei ma ben presto si è fatto conoscere con il suo carattere e il suo modo di fare che hanno attratto il publico. Edoardo, infatti, non ha peli sulla lingua, dice sempre ciò che pensa, anche a costo di scontrarsi con gli altri concorrenti. Il pubblico apprezza molto il comportamento del naufrago, tanto da averlo salvato in più di un’occasione.

Sull’Isola dei Famosi, Edoardo è anche alla ricerca dell’anima gemella. Il concorrente ha più volte rivelato di avere voglia di innamorarsi e proprio per questo Ilary Blasi ha deciso di mandare sull’Isola due nuove naufraghe per lui e per Alessandro, che allo stesso modo cerca la dolce metà. La ragazza ideale per Edoardo potrebbe essere Fabrizia Santarelli? La ragazza, prima di sbarcare in Honduras, ha dichiarato: “Ho un grande debole per l’accento romano che è una delle cose più sexy che ci sia. Io sono una ragazza molto romantica e il mio uomo ideale sull’Isola dei sapermi stupire, mi deve portare a vedere i tramonti, deve scrivere il mio nome sulla sabbia e mi deve cantare le canzoni di Claudio Baglioni. Sono convinta che il naufrago che possa stupirmi sull’Isola già c’è, quindi ci vediamo presto”.

Edoardo Tavassi: “Fiero di avere una sorella come Guendalina”

Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi 2022 si sta facendo conoscere non solo per essere il fratello di Guendalina Tavassi. Arrivato in Honduras in coppia con la sorella, Edoardo sta dimostrando, puntata dopo puntata, di essere uno dei personaggi più forti di questa edizione. Simpatico e sornione, il naufrago ha conquistato il pubblico del reality show di successo di Canale 5. Non solo, il fratello di Guendalina non perde mai occasione per dire la sua confrontandosi con gli altri compagni di avventura e scontrandosi anche con alcuni. È il caso di Blind con cui non ha legato sin dall’inizio del suo arrivo in Palapa.

“Vi dico che discorsi interessanti non ci stanno. Blind non parlava, non usciva il suo personaggio. La attaccano per parlare in puntata, sennò qua di loro non si parla” ha detto Edoardo parlando del rapper di “Cuore nero”. Non solo, Edoardo ha anche sottolineato di essere orgoglioso della sorella Guendalina: “Sono fiero di avere una sorella matta, ma ho sempre detto ‘Ragazzi lei non ha ragione sempre’. Quando sbagli posso difendere”.

Edoardo Tavassi contro Blind e i coniugi Russo

Le parole di Edoardo Tavassi nei confronti di Blind a L’Isola dei Famosi 2022 hanno spinto il rapper a reagire. “È assolutamente succube di Guendalina. Andava via piangendo, perché si vergognava di quello che difende, quindi vergognati” – ha detto il cantante lanciando un vero e proprio affondo al fratello che si è difeso puntando il dito anche contro Clemente Russo e Laura Maddaloni. “Ho le prove che alcune persone qua dicono le bugie. Laura stessa è andata a dire che Carmen ha detto ‘A me che non piace Guendalina’. Alessandro ha sentito, è scattato e ha detto ‘Lo sapevate quale è la frase vera: che a volta non la sopporto’. Pur di mettere zizzania…” – ha detto il naufrago che detiene anche un record.

Durante l’ultima puntata del reality show, infatti, Alessandro e Edoardo sono stati puniti per aver spifferato l’arrivo di due nuove naufraghe. Per l’occasione dovranno indossare una cintura per diversi giorni, ma Alvin ha incontrato non poche difficoltà nel metterla al naufrago. “Edoardo scusa non è che ti sei ingrassato? Abbiamo un altro tipo di problema: non ci sta la cintura” – ha detto l’inviato con la Blasi che sorniona dallo studio se la rideva “ma Edoardo non sei dimagrito?!”.











