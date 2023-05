Edoardo Tavassi “Fatto l’amore con Micol dentro la casa?”/ L’ex GF VIP rivela che…

Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Il romano ha rilasciato un’intervista ai microfoni del programma radiofonico Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus. Tanti i temi affrontati: dalla relazione d’amore con Micol Incorvaia sbocciata proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia, il rapporto attuale con Edoardo Donnaria, oppure la dinamica del “van-gate”.

Edoardo Tavassi: “Il ti amo a Micol l’ho detto la prima volta dentro la Casa”

Edoardo Tavassi ha raccontato di aver cominciato una sorta di convivenza con Micol Incorvaia e fra i due ex gieffini procede a gonfie vele. Ironizzando, il romano ha affermato che l’influencer è una persona ritardataria: “Hai appuntamento alle 21, non possiamo arrivare alle 22. Mettiti la sveglia un’ora prima”. Lui, invece, si è definito come una persona puntuale e questo è l’unico difetto che ha riscontrato nella giovane. “Stando a Roma spesso viene da me, abbiamo iniziato a fare una sorta di convivenza, quella vera, non quella del Grande Fratello”, ha fatto sapere il fratello di Guendalina aggiungendo che si trova molto bene con la ragazza.

Fra di loro è arrivato il “ti amo”, sussurrato mentre era in corso il reality show, ma nessuno lo ha rilevato: “Il ti amo a Micol l’ho detto la prima volta dentro la Casa ma è partito a vostra insaputa perché gliel’ho sussurrato all’orecchio sotto le coperte. Dicendole però che il ti amo avrebbe avuto più valore fuori, quindi sarebbe stato ancora più serio. Poi è stato detto anche fuori“. Nel corso della chiacchierata il romano ha risposto anche a una domanda circa la vita intima con la fidanzata: “Se abbiamo fatto l’amore nella Casa? Diciamo un.. nì!”.

Edoardo Tavassi su Donnamaria: “Stava in mezzo che dormiva fra di noi, ci mancava che lo allattassi”

Riguardo alla vita intima nella casa del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Tavassi ha raccontato che quando si tratta vi baciarsi tirava su le coperte: “Passare cinque mesi, dormire accanto a una persona che ti piace è una sofferenza! La prima volta che poi l’abbiamo fatto? Sono stati quei tre minuti compresi la sigaretta. Va beh poi abbiamo recuperato“. Il romano ha poi fatto una battuta anche su Edoardo Donnamaria che ha definito come loro figlio: “Stava in mezzo che dormiva fra di noi, ci mancava che lo allattassi”. Con il compagno d’avventura si sono un po’ persi i rapporti e Tavassi spera di recuperare: ” Gli ho voluto bene nella Casa, gliene continuo a volere”.

Per quanto concerne il “van gate”, il romano ha raccontato che la telecamera si è alzata e in quel momento si è sentito libero di poter fare quelle cose che di solito fa una coppia. Il problema era rappresentato dal microfono ambientale e quando si è girato dopo che aveva staccato il microfono, la telecamera era ritornata: “Quindi ho detto: ‘sono fregato” e poi da là è nato il Van – gate. Mi sono beccato la ca**iata di Alfonso in diretta e tutto quanto e non ho nemmeno fatto una mazza!”.











