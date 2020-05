Edoardo Tavassi, fidanzato Diana Del Bufalo/ Già finita col fratello di Guendalina?

Pubblicità

Edoardo Tavassi è il fidanzato di Diana Del Bufalo, l’attrice e conduttrice televisiva. Dopo la fine della storia d’amore con Paolo Ruffini, la ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha ritrovato la felicità proprio tra le braccia di Edoardo, il fratello di Guendalina Tavassi ex concorrente del Grande Fratello. La scintilla tra i due è scoppiata da poco, ma un video pubblicato dalla Del Bufalo fa pensare che possa essere già finita tra di loro. Cosa è successo? Tutto è nato da un filmato pubblicato dall’attrice nelle sue Instagram Story in cui piange e scrive: “vi mostro questo per dirvi che è normale… che non è da deboli, non è da sciocchi o da bambini… chi si tiene dentro le emozioni si ammala. Se sentite di piangere fatelo, liberatevi”. Dopo poco però l’attrice di “Che Dio ci aiuti” torna sui social per rassicurare i fan con un nuovo video: “devo dire che una cosa che mi conforta c’è. Lenzuola pulite e morbide, ora mi metto Disney Plus e mi guardo un bel cartone animato e mi addormento. Già sto meglio”. Le immagini però la vedono andare a letto da sola: dove è finito Edoardo?

Pubblicità

Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo: si sono lasciati?

Il video di Diana Del Bufalo da sola ha fatto preoccupare i fan. Possibile che l’attrice e conduttrice si sia già lasciata con Edoardo Tavassi? Non è dato saperlo, come non è chiaro cosa abbia spinto la Del Bufalo a scoppiare in una vera e propria crisi di pianto. Una cosa è certa: non è un momento facile per nessuno per via del Coronavirus e di un lockdown durato due mesi, ma l’assenza di Edoardo ha fatto scoppiare l’indiscrezione che tra i due possa essere già finita visto che la coppia fino a poche settimana fa si trovava insieme proprio nella casa di Diana. La smentita però arriva dalla diretta interessata che nelle sue Instagram Stories ha dedicato un messaggio al fidanzato: “tanti anni fa eri più romantico…cosa è successo?” con tanto di emoticon. Che dire, i due dovrebbero essere ancora felicemente fidanzati!



© RIPRODUZIONE RISERVATA