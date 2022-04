Edoardo Tavassi “Finse di star male per mangiare”/ Smaschera sua sorella Guendalina

Edoardo Tavassi smaschera sua sorella Guendalina durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2022. Il naufrago ricorda un episodio in cui la sorella, quando partecipò la prima volta al reality in Honduras, finse di star male per mangiare. Un piccolo inganno evidentemente passato inosservato alla produzione e agli autori del programma, che all’epoca non avevano notato nulla. Edoardo incalza la sorella con fare ironico, ma assicura che la sua versione dei fatti è autentica. Guendalina se la ride e guarda avanti, il passato ormai è passato.

Edoardo Tavassi Vs Jeremias "Non sono un senza palle"/ È lite: "Sei un matto!"

Edoardo Tavassi: “Quella volta in cui Guendalina finse di star male…”

Edoardo non è tenero nei confronti della sorella e svela quello che fino ad oggi era un piccolo segreto tra lui e Guendalina. Agli opinionisti in studio, naturalmente, non sfugge la rivelazione di Tavassi, anche perché alcuni di loro avevano partecipato come naufraghi al reality. Tra questi Vladimir Luxuria, che fa ironia: “Guendalina ti mando subito in nomination!”. Una piccola rivincita da parte di Vladimir, anche se a distanza di anni.

