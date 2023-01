Edoardo Tavassi, flirt con Nicole Murgia? La reazione di Micol/ “Dai ci vede…”

Edoardo Tavassi e Nicole Murgia, una clip coglie i concorrenti in un momento di vicinanza

Dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel reality soprattutto per il suo carattere espansivo. Nel corso di poche settimane ha intrapreso una relazione con Micol Incorvaia, non priva di momenti tesi a causa di alcune incomprensioni. La quiete per la coppia sembra ora tormentata da una clip che impazza sul web nelle ultime ore, che vede protagonisti Edoardo Tavassi e Nicole Murgia.

Edoardo Tavassi si avvicina a Nicole Murgia?/ Web furioso: "Ingiusto verso Micol"

Nella clip diventata virale sul web, Edoardo Tavassi è seduto in compagnia di altri coinquilini con vicino proprio Nicole Murgia. L’attrice sembra stuzzicare il ragazzo, approcciando con dolci carezze e richiamando l’attenzione del gieffino. Nello specifico, chiede ad Edoardo di avvicinarsi così da potergli accarezzare la gamba. Tavassi si dimostra prima restio: “Ci vede, dai ci vede”, ma poi senza ulteriori indugi si avvicina ugualmente. Nonostante la tenerezza del momento, Edoardo Tavassi ha cercato comunque di porre un freno: “No, poi è troppo palese”, avrebbe detto per placare le insistenti attenzioni di Nicole Murgia.

GF Vip, Nicole Murgia a rischio squalifica?/ Web condanna il gesto vs Nikita Pelizon

Edoardo Tavassi e Nicole Murgia vicini, Micol non la prende benissimo: spunta una clip che chiarisce tutto

L’inconsueta vicinanza tra Edoardo Tavassi e Nicole Murgia non è passata inosservata a Micol Incorvaia, che prontamente ha reagito mettendo in evidenza un discreto fastidio. La giovane era infatti presente insieme agli altri coinquilini, soprattutto nel momento in cui l’attrice era intenta a bisbigliare qualcosa all’orecchio di Tavassi. Sul web i commenti pongono l’accento sulla freddezza della Incorvaia, quasi impassibile ma palesemente innervosita. Nelle ore successive però un’altra clip sembra chiarire la vicenda smorzando le speculazioni sul caso.

GF Vip, Nicole Murgia affronta Daniele Dal Moro "sto cuore non lo dai"/ E su Oriana…

La vicinanza tra Edoardo Tavassi e Nicole Murgia non sarebbe altro che un gioco: una clip successiva mette infatti in evidenza la realtà dei fatti. Tra i due non ci sarebbe altro che un’amicizia, anzi: il gieffino sarebbe quasi una sorta di consulente sentimentale per l’attrice, alle prese con i tentativi di flirt con Daniele Dal Moro. A dimostrazione di ciò, in una clip si vede proprio Edoardo Tavassi elargire consigli per Nicole Murgia, desiderosa di conquistare l’interesse di Daniele. L’unica cosa che resta poco chiara è se, Micol Incorvaia, veda di buon occhio questa amicizia speciale tra i due.











© RIPRODUZIONE RISERVATA