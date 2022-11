Edoardo Tavassi furioso con Antonella Fiordelisi: “Non offendere mia sorella di fronte a me”/ Lite al GF Vip!

Edoardo Tavassi, lite con Antonella Fiordelisi in diretta al GF Vip: “Non offendere mia sorella Guendalina!”

La lite tra Antonella Fiordelisi e Guendalina Tavassi in diretta al Grande Fratello Vip 2022 ha avuto conseguenze sia fuori che dentro la Casa. Se in studio Sonia Bruganelli si è lanciata nuovamente contro la Fiordelisi, in Casa è stato Edoardo a non apprezzare le parole ripetute dalla spadista su sua sorella. “Fate venire qua persone di basso livello. Sei anche un po’ stupida. Che volgarità”, ha accusato Antonella; poi tornando in Casa ha trovato proprio Edoardo , che le ha detto: “Con mia sorella non puoi vincere. Mi ha fatto tanto ridere”.

Tra i due è poi scoppiata una lite. Edoardo Tavassi ha infatti ben poco apprezzato che Antonella abbia continuato ad insultare sua sorella anche di fronte a lui; così è sbottato: “Ha detto che Guendalina è scema, cretina, stupida, almeno il pudore di non dirlo davanti al fratello. Non puoi permetterti di parlare male di mia sorella davanti a me, lo dici di là, dove non ti sento.” In merito si è poi espresso anche Edoardo Donnamaria che ha spezzato una lancia a favore della fidanzata Antonella: “Preferirei non commentare, ma si sono date della stupida a vicenda, è stata una scena brutta da vedere ma non è successo niente di grave”.

