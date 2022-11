Edoardo Tavassi ha un crollo emotivo al GF Vip/ “So di non poter piacere…”

Edoardo Tavassi cerca di far cambiare idea su Micol Incorvaia a Antonella Fiordelisi

Edoardo Tavassi cerca di convincere Antonella Fiordelisi a cambiare idea su Micol Incorvaia. Dopo lo sfogo notturno di quest’ultima, Edoardo spiega ad Antonella che a Micol pesa molto non riuscire ad instaurare un rapporto con lei: “Lei vorrebbe essere amica tua”. Antonella, capito questo, ammette di non avere nulla contro di lei ma di fare fatica a superare la sua gelosia nei confronti di Edoardo Donnamaria. Viste le buone intenzioni di Micol, Tavassi le consiglia di darle una possibilità: “Devi vedere la buona fede delle persone”. “Sei una ragazza sensibile, buona, intelligente” continua, fiducioso che Antonella possa seppellire l’ascia di guerra in nome di quella che potrebbe diventare in futuro una splendida amicizia.

Antonella, a questo punto, cerca di assicurarsi che tra Micol e Edoardo non ci sia più alcun interesse: “Lo sai bene che non c’è nulla tra nessuno dei due” ribatte Tavassi. Parlando del rapporto che la VIP ha con Edoardo, Tavassi invita Antonella a godersi il suo rapporto con il giovane romano: “Hai trovato l’oro”. Antonella Fiordelisi cambierà idea?

Edoardo Tavassi si mostra fragile nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre i VIP preparano la cena, altri si rilassano in veranda parlando di sé e delle proprie vita. In particolare, Tavassi coglie il momento per esporre alcune sue insicurezze sulle donne e sui rapporti con esse. Il VIP non sente di si sente confidente nel conoscere ragazze molto affascinanti, o comunque, molto belle: “Io lo so di non poter piacere a ragazze di un certo livello” afferma il VIP, ma Charlie e Giaele, presenti alla discussioni, non sono affatto d’accordo “Questo lo dici tu” afferma la modella. Onestini, dal suo canto afferma che alle donne piace molto la sicurezza e poi afferma: “Brutto non sei e lo sai anche tu”.

Poi Tavassi fa il caso di Taylor Mega, l’amica di Giaele, non pensa di poter davvero a interessare una donna così, ma la modella smentisce. “Una donna vuole un uomo che la rispetti e che le sia vicino” continua Giaele “Una donna vuole accanto qualcuno che la faccia divertire e tu questa qualità ce l’hai”. Il VIP non sembra essere molto convinto e vaglia le sue esperienze amorose, ma la modella gli ricorda che nel suo passato ci sono donne bellissime, anche come Taylor. Poi, sulle speranze con la sua amica, la concorrente si dice favorevole. Gli ex della sua migliore amica erano ragazzi come tanti, non uomini sfavillanti o di quelli che potrebbero intimorire il concorrente. Anche Antonino, poi, spiega che tutti hanno un target, ma questo non vuol dire che ci possano essere delle eccezioni. Poi sul discorso di eccezione tutti i VIP si esprimono, il pensiero comune è che si sopravvaluta l’estetica, l’unica cosa fondamentale in un rapporto è trovarsi bene, condividere tutto e aver piacere nello stare insieme.











