Edoardo Tavassi, il dolore del lutto/ “Il mio Natale è finito”

Grande Fratello vip 7, Edoardo Tavassi si lascia andare ad una confessione a Natale 2022

Nelle ore che precedono la puntata eccezionale del Grande Fratello vip 7 in corso, attesa per il 26 dicembre 2022 su Canale 5, Edoardo Tavassi si lascia andare ad una confidenza intimista fatta a Edoardo Tavassi, segnata dal dolore del lutto. Il fratello di Guendalina Tavassi rivela cioè di piangere da tempo la morte della nonna, che per lui rappresenta da sempre la sua mamma. “Nonna era come mia madre”, fa sapere nella dolorosa confessione a Edoardo Donnamaria, l’omonimo Tavassi, peraltro con una palese voce di sofferenza segnata dalla commozione.

Tavassi non potrà mai dimenticare di essere cresciuto con la nonna né i momenti indimenticabili condivisi con lei, fatti in particolare di risate e chiacchiere all’insegna della felicità e condivisione. Ma improvvisamente, ad un certo punto della sua vita, la nonna si ammala e, seppur con dolore, Tavassi non riesce a fare prontamente visita alla familiare. Tuttavia non appena liberatosi dagli impegni, così come lui stesso prosegue nel racconto – il gieffino riesce a fare visita alla nonna e lei lo accoglie con il sorriso sulle labbra. Un incontro intriso di emozioni e amore vero e incondizionato. “Ti porterò sempre nel cuore” gli dice la nonna e il nipote replica con amore immenso, sconfinato, tra le lacrime: “Tu sarai per sempre la mia mamma”.

L’abbraccio dell’addio e il ricordo indelebile, al Grande Fratello vip 7

Alle parole struggenti segue poi un abbraccio interminabile tra la nonna e il nipote, che poi si rivela essere un ultimo addio. Questo, dal momento che Edoardo Tavassi torna a casa e apprende l’amara verità della morte della familiare. Un momento terribile per il fratello di Guendalina Tavassi, che in confidenza con Edoardo Donnamaria quindi si abbandona al duro sfogo nelle ore segnate dal Natale 2022: “Da quel giorno il mio Natale è finito”.

Una confessione a dir poco dolorosa quella segnata al Grande Fratello vip 7 da Edoardo Tavassi, che é intanto quotato tra i gieffini preferiti dal pubblico di Canale 5, stando ai vari commenti che il web rilascia sul reality show.

