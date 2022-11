Edoardo Tavassi in crisi al GF Vip/ “Vado in confessionale, devo chiarire delle cose”

Edoardo Tavassi avvisato da Micol: “Può sfociare in bullismo”

Edoardo Tavassi è sempre stato molto apprezzato per la sua ironia, sin dai tempi dell’Isola dei Famosi. Al Grande Fratello Vip 2022, però, dopo il caso Bellavia la tematica del bullismo aleggia ancora nella Casa e il pubblico è rimasto sensibile a tale argomento.

Proprio per questo, Micol Incorvaia ha messo in allarme Edoardo Tavassi. Come riporta Biccy, la sorella di Clizia rivolgendosi all’ex naufrago dichiara: “Vieni qui che ti dico una cosa all’orecchio. Attento perché potrebbe sembrare… sì la cosa con la B. Bisogna chiarire questa roba qui, anche di ieri. Non vorrei che poi passasse per altro. Pensa che il confine è labile su certe battute”. Nelle ultime settimane, infatti, Edoardo Tavassi insieme a Luca Salatino e Antonino Spinalbese hanno spesso fatto battute su George Ciupilan e sul fatto che parli poco. Il web non ha apprezzato questo modo di porsi nei confronti del tik toker e spesso è scoppiata la polemica.

Edoardo Tavassi dopo l’avvertimento di Micol: “Devo chiarire tutto”

Edoardo Tavassi, dopo l’avvertimento di Micol Incorvaia, è entrato in paranoia e ha chiesto di entrare in confessionale per chiarire tutto. L’ex naufrago sottolinea che quello nei confronti di George è solo un scherzo bonario e non ci sono intenzioni diverse.

Come riporta Biccy, Edoardo Tavassi dichiara: “Mi ha detto di smettere di prenderlo in giro. Che scatole limitarsi. Può passare da scherzo ad altro visto da fuori. Ismo…ci siamo capiti. Io l’ho fatto con leggerezza, ma lei mi ha fatto pensare di no. Per me sto facendo anche poco, sto al 5%, ma non so quale sia il canone televisivo accettabile. A me piace fare battute e lui è una persona con cui scherzo. Anche Luca mi fa battute tutto il giorno e allora anche lì in teoria… e invece no, non lo è! L’intenzione mia è sempre bonaria. E allora perché lei mi dice così? Tra poco vado a letto, ma prima voglio chiarire delle cose. Voglio entrare in confessionale per questa cosa. Mi fanno venire le paranoie. Devo chiederla per andare a dormire tranquillo. Sto arrivando a rompervi le scatole che sto in paranoia”.

