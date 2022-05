Edoardo Tavassi ingrassato a L’Isola dei Famosi/ Alvin: “non ci sta la cintura”

Edoardo Tavassi e Alessandro puniti a L’Isola dei Famosi 2022 dopo aver spifferato dell’arrivo di due nuove naufraghe: Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli. “Non dovrete dire nulla di quello che avete visto, che è accaduto e che ci siamo detti. Se non farete fede a questa promessa, io infliggerà una punizione esemplare” – aveva detto Ilary Blasi ai due naufraghi che non hanno tenuto fede al patto. Durante un fuorionda, infatti, i due hanno raccontato tutto quello che hanno visto agli altri naufraghi e per questo motivo vengono “puniti” durante la diretta.

“Avete capito?” – dice Ilary Blasi dallo studio, ma i naufraghi hanno capito poco in Palapa. Edoardo e Alessandro si difendano: “poteva essere qualsiasi cosa. Noi siamo stati perfetti, non abbiamo detto nulla”, ma la Blasi “non mi fido, siete due chiacchieroni, noi abbiamo occhi e orecchi ovunque. Mi sono confrontata con lo spirito dell’isola”.

Edoardo Tavassi è l’unico concorrente ad essere ingrassato a L’Isola dei Famosi 2022

Edoardo Tavassi cerca di difendersi dalla punizione: “abbiamo fatto dei confessionali dicendo che tipologia di donna ci piacesse e loro lo sapevano e si sono sempre aspettati che entrasse qualcuna e quando ci vedevano da soli a me e Alessandro chiedevano ‘ve ne hanno fatto vedere una?’”. Ilary Blasi non ci sta: “abbiamo sentito che Alessandro ha detto a Carmen ce ne hanno fatta vedere un’altra, ma facciamo così non sarà tanto severa, ma vi darò una piccola punizione. Sta per entrare e tornare il nemico più temuto dell’isola: è un oggetto, feticcio di questa edizione”. I naufraghi non hanno dubbi: “è la cintura”.

Alessandro e Edoardo passeranno i prossimi giorni vicini, anzi vicinissimi legati da una cintura. In realtà Alvin incontra non poche difficoltà a legare Edoardo: “scusa non è che ti sei ingrassato? Abbiamo un altro tipo di problema: non ci sta la cintura su Edoardo”. Dallo studio la Blasi divertita ironizza: “ma Edoardo non sei dimagrito?”. Alvin con non poche difficoltà cerca di legarlo: “facciamo così io cerco di legarlo…”.











