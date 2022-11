Edoardo Tavassi, innamorato di Micol Incorvaia?/ “Mi piace un botto, di testa mi piace tutto”

Edoardo Tavassi al GF VIP per trovare la donna della sua vita

Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip 2022 rivela di essere interessato a Micol Incorvaia. Il fratello di Guendalina Tavassi è sicuramente uno dei nuovi ingressi più apprezzati della settima edizione del reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Sin dal suo ingresso, infatti, ha fatto divertire il pubblico e i telespettatori con la sua ironia travolgente e simpatia. Non solo, sin dal suo ingresso ha chiarito il suo obiettivo nella casa: trovare la donna della sua vita e la madre dei suoi figlio. Appena entrato è stato attirato dalla modella ed influencer Oriana Marzoli, ma poco dopo ha cambiato idea puntando Micol Incorvaia.

Proprio in giardino chiacchierando con l’ex Edoardo Donnamaria ha confessato: “lei è dolce. Carina. Si butta. È bella sta cosa. Io dico a livello di interesse e tutto… a me Micol piace un botto. È carina in tutto. Però di testa mi piace tutto. Abbiamo più roba io e lei rispetto a te e lei capito? Tipo lei legge, vede gli anime… tutta sta roba”.

Edoardo Tavassi punta Micol Incorvaia al GF VIP: “dai, brutta non è”

La storia tra Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia è durata quanto un gatto in tangenziale. Il volto noto di Forum ha anche confessato all’amico: “lei non era il mio tipo quindi sono andato oltre l’estetica. Più sulla testa. Non perché quello sia importante però quando esci con una fai tutte le valutazioni del caso. No? Diciamo che non siamo andati d’accordo perché lei è una polemica, stavamo in macchina ha detto cose che non mi piacevano. Lì per lì non ho detto niente perché vabbè sono un cog*ione. Poi dopo ho sbroccato”.

Per Edoardo Tavassi però Micol è tanto altro: “beh oltre l’estetica dai, brutta non è. Sicuramente è tosta. Quello sì, si vede”. Che stia per nascere un nuovo amore?











