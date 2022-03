Edoardo Tavassi ‘invecchia’ nell’attesa dell’Isola dei Famosi/ Mistero sull’arrivo

Il grande interrogativo della puntata di Ieri dell’Isola dei Famosi ha riguardato l’assenza di Guendalina e Edoardo Tavassi assenti dal reality. Tutti i fan sono curiosi di scoprire il perché di questa assenza dei due fratelli dal reality ma tutto tace, anche dai vertici del programma di Canale 5.

Già ieri Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi aveva comunicato che i due fratelli non sarebbero entrati in gioco al reality spiegando attraverso una Instagram Stories: “Anche questa sera Edoardo e Guendalina non entreranno all’Isola dei Famosi” il ragazzo ha poi voluto tranquillizzare tutti spiegando: “I motivi non li so neanche io, non mi hanno detto il motivo. Stanno bene, sono motivi che riguardano la produzione”.

Attraverso il social di Edoardo Tavassi si vede come il concorrente ironizzi sulla sua mancata attesa per partecipare al reality condividendo foto mentre è sdraiato sul letto nell’hotel in cui tutti i concorrenti svolgono la quarantena prima di partire sbarcare sull’Isola.

Intanto sul web le battute sulla mancata presenza dei due concorrenti più attesi non tarda a farsi sentire e in molti ironizzano come l’unico modo per vedere i due fratelli all’interno dell’Isola dei Famosi sia quello di acquistare il settimanale Chi in cui tutti i concorrenti sono in copertina. Giovedì sarà la giornata propizia per vedere i due fratelli tuffarsi dall’elicottero e finalmente sbarcare sull’isola?

