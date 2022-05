Edoardo Tavassi irriconoscibile “sembro Nicolas Vaporidis”/ “Colpa” di Carmen Di Pietro ma Mercedesz invece..

Edoardo Tavassi ha finito l’ultima prova de L’Isola dei Famosi 2022 risultando totalmente irriconoscibile. Il fratello di Guendalina Tavassi ha cambiato aspetto sotto le mani di Carmen Di Pietro. L’uomo ha accettato di farsi rasare i capelli a zero per vincere tre cene per lui e gli altri naufraghi. Un sacrificio che ha portato a tante risate e soprattutto a un po’ di sano mangiare dopo giorni difficili in Honduras. Dopo la fine di quella che è stata una “cerimonia” più vicina a un siparietto comico Edoardo si è guardato intorno, sottolineando: “Sembro Nicolas Vaporidis“. La prova così è stata ampiamente superata permettendo ai naufraghi di consumare deliziose lasagne, delle salsicce, patate e sandwich per tre giorni. Un sacrificio quello di Edoardo che, manco a dirlo, è stato apprezzato moltissimo anche dagli altri naufraghi protagonisti del gioco. Va detto che questo nuovo look di Edoardo Tavassi fa la prima “vittima”, infatti Mercedesz Henger non sembra subirne un effetto negativo anzi si dichiara attratta dal fratello di Guendalina…

Edoardo Tavassi, il primo a cedere a L’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi è il primo a cedere, seguito da Marco Cucolo, nella prova di resistenza a L’Isola dei Famosi 2022. Restano a scontrarsi Nicolas e Marco Maccarini. A vincere è l’attore romano che manda al televoto proprio Marco Maccarini. Nel corso della serata, la conduttrice Ilary Blasi mette alla prova Edoardo che dovrà sottoporsi a una sessione dal parrucchiere per ottenere in cambio del cibo. A partecipare alla sfida con lui c’è Carmen, con cui il ragazzo ha legato molto negli ultimi tempi; infatti, dopo l’uscita di Guendalina e Alessandro, i due sono apparsi molto provati e si sono uniti sempre di più. Per ottenere le tre cene (lasagne, salsicce e patate al forno e club sandwich) Edoardo dovrà farsi rasare a zero i capelli da Carmen. Inizialmente, il ragazzo cerca di mediare e propone di rasare solo i lati poiché teme che il suo futuro da rock star possa essere compromesso, ma alla fine accetta, anche sotto consiglio di Ilary, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, e Carmen gli taglia tutti i capelli. I due naufraghi ottengono così il cibo da condividere con i compagni. Nel corso delle nomination della serata, Edoardo manda al televoto Maria Laura. Nonostante sia piuttosto indeciso sulla persona da votare, alla fine opta per l’ex pupa. Non riceve nessun voto e prosegue il gioco su Playa Rinovada.

