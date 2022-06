Edoardo Tavassi/ La mancanza della sorella Guendalina superata grazie a Mercedesz?

Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi: cosa pensa di Lory Del Santo

Edoardo Tavassi negli ultimi giorni ha lamentato sull’Isola dei Famosi la cattiva abitudine di parlare male alle spalle, riferendosi in particolare a Lory Del Santo. Ilary Blasi si è poi interessata alla sua conoscenza con Mercedes Henger. Edoardo ha fatto chiarezza replicando che per ora si tratta di una semplice amicizia, ma c’è chi come Nicolas Vaporidis ci scherza sopra e ironizza sul loro rapporto. Nell’ultima puntata in Palapa, Edoardo è stato chiamato a superare la prova delle imitazioni: attraverso dei segni ha dovuto far capire a Carmen cosa stesse gesticolando. La coppia nonostante le difficoltà è riuscita a portare a termine la missione vincendo due tavolette di cioccolata da dividere con gli altri naufraghi. Anche nei momenti difficili a Edoardo non manca l’ironia come dimostrato in più occasioni, quando anche di fronte alle condizioni della tenda di Marco Cucolo ha preferito sdrammatizzare.

Edoardo attacca Nick "A forza di stare con Lory ti stai a ri*coglionendo"/ Nuova lite all'Isola!

Edoardo Tavassi si è ritrovato anche davanti al manichino con le sembianze della sorella Guendalina con cui poter scambiare quattro parole, ma qualcuno avrebbe messo a stendere i panni ad asciugare proprio sopra il fantoccio. A compiere il gesto è stato Marco Cucolo al quale Edoardo ha inflitto una simpatica punizione: assumere la posizione da spaventapasseri ricoperto di vestiti, come è successo al manichino della sorella.

Edoardo e Mercedesz stanno insieme?/ Nuovo bacio all'Isola: "La cosa più romantica…"

Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi sempre più vicino a Mercedesz Henger

Non sono mancati gli scontri all’Isola dei Famosi tra Edoardo Tavassi e Lory Del Santo durante una discussione nella quale il naufrago ha preso le difese di Nick Luciani. A suo dire la regista starebbe facendo credere al cantante che tutto il gruppo sia contro di lui. Nonostante Lory abbia cercato di giustificarsi, Edoardo ha proseguito con l’accusa di essere una giocatrice che però si è fatta sgamare. Il fratello di Guendalina intanto si trova bene in compagnia di Mercedesz, ed infatti quando hanno un momento di tranquillità lo trascorrono insieme divertendosi.

Edoardo Tavassi sta male all’Isola dei Famosi?/ “Dolore alle ossa e spossatezza”, ma…

La mancanza di Guendalina inizia a farsi sentire sempre di più ed Edoardo Tavassi lo ha manifestato in diverse occasioni. Il naufrago non può neppure salutarla in studio in quanto dopo aver deciso di non proseguire la sua avventura in Honduras non le è stato permesso di partecipare alle dirette. Tuttavia anche senza la Tavassi, il naufrago sta continuando il suo percorso mostrando di essere capace a cavarsela senza il sostegno della sorella. L’arrivo di Mercedesz lo ha reso più simpatico agli occhi del pubblico che tifa per lui, poichè lo considera una nota leggera e riesce sempre a calmare gli animi. Insomma è il Giucas Casella della situazione. Lunedì il pubblico si aspetta che faccia chiarezza sul rapporto che ha con Mercedesz, se tra loro c’è davvero un sentimento d’amore oppure è solo un’amicizia? Lo scopriremo nelle prossime ore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA