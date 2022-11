Edoardo Tavassi, la sorella Guendalina boccia Oriana/ E sentenzia “Io con Oriana non mi ci metterei mai”

Edoardo Tavassi contro Oriana Marzoli: la pesante accusa alla gieffina

Tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli non sembra scorrere buon sangue al Grande Fratello Vip 2022; l’ex naufrago l’ha persino etichettata come superficiale in diverse occasioni e, nelle ultime ore, ha lanciato delle precise accuse all’influencer spagnola che il web non ha gradito molto.

Edoardo Tavassi, mentre parlava con altri inquilini, ha dichiarato: “Però tu ci parli, almeno uno scambio lo hai avuto. Se tu pesavi 3 piotte non ci parlavi..300 chili… hai capito qual è il discorso? Ed è un dato di fatto. Non è una cosa che dici così perché fai una supposizione. Io guardo, io osservo. ” E ancora: “Lei ride solo se faccio qualche battuta. Ma non mi ha mai chiesto qualcosa, una domanda random. Tutti lo avete fatto. Tipo, per esempio Giaele prima mi ha chiesto per chi provavo antipatia, ha voluto sapere una cosa mia. Tutti voi lo avete fatto. Tutti voi avete ricevuto una domanda da me e io da voi, tutti. Tranne una persona”. Secondo Edoardo Tavassi, dunque, Oriana non parla con lui perchè non è abbastanza bello fisicamente.

Edoardo Tavassi, la sorella Guendalina fa una battuta sui social indirizzata a lui e Oriana

Dopo la sfuriata di Edoardo Tavassi contro Oriana Marzoli, la sorella Guendalina interviene sui social facendo una battuta ammiccante sui due gieffini del Grande Fratello Vip 2022.

Nella storia su Instagram si vede Guendalina stesa a lette che ascolta Edoardo Tavassi alla tv e dichiara: “Ricordatevi questa frase: ‘Io con Oriana non mi ci metterei neanche per cento milioni di euro’. Ricordiamocelo ragazzi”. Il video di sottofondo mostra, infatti, il fratello che parla male dell’influencer spagnola dicendo che non ha bisogno di una persona superficiale. L’ex naufraga però, con un indiretto “chi disprezza compra” ha messo la pulce nell’orecchio al popolo del web. Avrà ragione o il rapporto tra Edoardo e Oriana rimarrà sempre questo?

