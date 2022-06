Edoardo Tavassi, Mercedesz e Nicolas chi si ritira dall’Isola?/ Il bollettino medico

Edoardo Tavassi: lascia l’Isola dei famosi?

Manca solo una settimana alla finale dell’Isola dei famosi 2022, che si concluderà lunedì 27 giugno. Questa edizione del reality sarà ricordata per i molti infortuni dei naufraghi. Molti concorrenti sono finiti più volte in infermeria e alcuni concorrenti hanno dovuto anche abbandonare l’Honduras: Patrizia Bonetti, Jovana Djordjevic, Roger Balduino e Marco Cucolo. Anche Edoardo Tavassi, a un passo dalla finale, potrebbe dover lasciare l’Isola: “Il problema al ginocchio per Edoardo Tavassi è grave a tal punto che il concorrente – naufrago ancora non ha effettuato esami e risonanza , causa gonfiore (probabile interessamento ai legamenti) del ginocchio dolorante . Il programma però le sta provando tutte per capire come portare fino alla fine Tavassi”, ha rivelato The Pipol Tv.

Il bollettino medico dei naufraghi

Anche Alvin, inviato dll’Isola dei Famosi 2022, è intervenuto sui social per fare il punto della situazione. Negli ultimi giorni anche Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis hanno lasciato Cayo Cochinos per accertamenti medici: “Ormai sono gli ultimi giorni, manca poco più di una settimana e sono successe un po’ di cose. Mercedesz si è fatta male, si è tagliata però adesso rientra. Tutto ok anche per il nostro Nicolas Vaporidis, che si è fatto male anche lui, però è già rientrato in gioco”, ha detto Alvin nelle sue storie di Instagram. Situazione diversa per Edoardo Tavassi: “Si è fatto male al ginocchio. Nel suo caso capiremo lunedì, perché adesso sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione qual è”. Questa sera, lunedì 20 giugno, durante la semifinale dell’ISola dei famosi capiremo se Edoardo riuscirà ad arrivare in finale.

