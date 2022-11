Edoardo Tavassi: “Mi hanno squalificato dal GF VIP, giovedì esco”/ Caos in casa ma…

Edoardo Tavassi e lo scherzo ai vipponi del GF Vip: ecco cosa è successo

Edoardo Tavassi è molto amato dal pubblico per la sua simpatia e ironia che lo contraddistingue dall’Isola dei Famosi. Sembra la carta vincente che ha conquistato in poco tempo anche i gieffini della Casa del Grande Fratello Vip 2022. L’ex naufrago ne ha fatta una delle sue e si è cimentato in un simpatico scherzo ai vipponi.

Di notte, Edoardo Tavassi ha svegliato tutti in lacrime dicendo: “Mi hanno squalificato, giovedì mi mandano via“. A quel punto, si avvicina Patrizia Rossetti che lo abbraccia e cerca di consolarlo spiegando che gli autori non comunicano prima certe decisioni. L’ex naufrago però ha continuato con la sceneggiata piangendo e ribadendo la scelta degli autori; poi ridendo annuncia: “Vi stavo prendendo per il c*lo“. A questo punto tutti ridono e Micol Incorvaia lo rincorre facendo divertire il web che ha reso virale la clip video. Insomma, Edoardo Tavassi si è confermato quella ventata di allegria che nella Casa, forse, mancava da tempo.

Edoardo Tavassi svela un retroscena su Mercedesz Henger, la regia censura

Dopo aver dichiarato interesse per Soleil Sorge, Edoardo Tavassi ha svelato un retroscena sull’arrivo di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi. L’ex naufrago e la figlia di Eva si sono avvicinati durante il reality show, ma non è poi nata una storia d’amore.

Edoardo Tavassi, però, nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 ha deciso di rivelare un dettaglio scottante sull’arrivo della naufraga in Honduras: “A me diverte questo, io faccio sempre sta cosa. Anche all’isola avevano fatto arrivare le conquistatrici perché dovevano conquistarmi. Quando è arrivata Mercedesz che si è dichiarata a me, a me non piaceva”. Il discorso del gieffino si ferma qua perchè la regia ha deciso di censurare e cambiare inquadratura.

