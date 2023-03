Edoardo Tavassi: “Nikita nessuno vuole isolarti”/ “Tu hai pianto per non essere…”

Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, confronto dopo lo scontro

Dopo la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon si sono ritrovati a confrontarsi dopo lo scontro che hanno avuto in puntata per l’atteggiamento di Nikita non condiviso dalla maggior parte dei concorrenti. On tanti considerano costruita Nikita che è finita nuovamente sul banco degli imputati per aver messo in dubbio l’avvicinamento tra Antonella Fiordelisi e i cosiddetti “spartani”. Tavassi e Milena Miconi hanno così provato a parlare con Nikita provando a darle anche dei consigli.

“Luca stesso può essere arrabbiato, ma l’ha detto anche lui che non sei una brutta persona. Ci possono essere delle incomprensioni, ma non sarai mai sola. Non esiste e non sentirti mai sola perchè anche se hai un momento in cui hai bisogno di parlare, pensi che io rifiuterei di ascoltarti? Non sono così”, le dice Tavassi.

Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon: arriva la tregua?

Il confronto tra Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon si sviluppa su tutto quello che è accaduto nella casa. “Se tu piangi perchè non sei più la preferita del pubblico, mi faccio due domande e comincio a pensare che tu sia più interessata al gioco. Poi posso anche sbagliarmi”, dice ancora Tavassi. “Ma io piangevo perchè pensavo al sostegno esterno. Mi sentivo male perchè ero stata diverse volte la preferita e ho avuto un momento di down perchè mi sentivo bombardata all’interno della casa e ho pensato che stavo perdendo anche il sostegno di chi mi amava fuori”, replica Nikita.

Anche Milena Miconi prova a dare dei consigli a Nikita per vivere più serenamente le ultime settimane nella casa. “Devi essere tu la prima a voler cercare un’unione con le persone”, ha detto Milena. “Ho sentito pregiudizio, ho sentito allontanamento” ha dichiarato Nikita.











