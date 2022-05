Edoardo Tavassi non crede a Mercedesz Henger, amore finito?/ Le accuse “Non mi fido..”

L’isola dei famosi 2022, diretta 16 maggio 2022: esplode lo scontro tra i fratelli Edoardo e Guendalina e Mercedesz: c’entra anche Nicolas Vaporidis

La nuova diretta de L’isola dei famosi 2022, in onda su Canale 5 il 16 maggio 2022, vede Guendalina Tavassi e Mercedesz Henger protagoniste di un nuovo scontro, per via dell’intromissione della naufraga nell’amicizia intercorrente tra il fratello della prima, Edoardo Tavassi, e Nicolas Vaporidis. A detta di Mercedesz Nicolas non sarebbe da ritenersi un vero amico verso la sua crash, Edoardo, dal momento che ha definito quest’ultimo “poveraccio” per uno screzio tra amici. Ciò nonostante Edoardo crede all’amico conosciuto a L’isola dei famosi 2022 e non alla biondissima Henger, sulla base di quanto appreso della vita privata della influencer e figlia di Eva Henger. Ad anticipare quanto appreso del privato di Mercedezs Henger è Guendalina Tavassi, che taccia la figlia d’arte di coprire una strategia di gioco in Honduras sfruttando la conoscenza intima avviata con Edoardo, per mera visibilità, dal momento che ha lasciato il suo ultimo compagno poco prima di sbarcare in Honduras.

A questo punto, dallo studio tv del format interviene Vladimir Luxuria, che a difesa di Mercedez Henger dichiara: “Ma ora vuole frequentare Edoardo…”. A fronte delle accuse lanciate alla new-entry, la conduttrice Ilary Blasi poi chiede a Edoardo di prendere una posizione tra i due fuochi, l’amico o l’amata. E il fratello di Guendalina Tavassi si posiziona al fianco di Nicolas Vaporidis. Il motivo è presto detto.

Edoardo Tavassi non si fida di Mercedez Henger: la verità a L’isola dei famosi 2022

Così come la sorella Guendalina Tavassi, Edoardo Tavassi non ripone fiducia nella donna che lo ha fatto capitolare a L’isola dei famosi 2022, Mercedesz Henger: “Lei non ha ancora conquistato la mia fiducia, si è lasciata una due settimane prima, non mi fido… che ci posso fare?”. E a questo punto la conduttrice Ilary Blasi interviene per spegnere il fuoco delle accuse ai danni di Mercedez Henger: “Lei mi ha detto di aver chiuso la frequentazione prima di accedere al reality”. Una verità che la new-entry ha rilasciato prima che avvenisse il suo ingaggio nel cast del reality. Che la coppia isolana sia scoppiata sul nascere? Staremo a vedere cosa accadrà tra Edoardo e Mercedesz.

