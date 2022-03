Edoardo Tavassi, nuovo concorrente Isola dei Famosi/ Professione videomaker, ha un tatuaggio che…

Chi è Edoardo Tavassi, concorrente Isola dei Famosi 2022?

Edoardo Tavassi è un nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi 2022. E’ in gara con la sorella, la showgirl Guendalina Tavassi. La sua prima (e forse unica) apparizione in tv è legata a quando, nel 2010, era intervenuto su Canale 5 per difendere la sorella dagli attacchi al Grande Fratello. Poi, sul piccolo schermo, ha avuto meno fortuna di Guendalina. Nato a Roma nel 1985, ha una società che si occupa di creare contenuti in ambito medico focalizzati sulla chirurgia plastica ed estetica. In particolare, essendo un videomaker, ciò che fa è riprendere interventi o il medico che li spiega in modo da montarne e condividere il filmato. Lontano dai riflettori del piccolo schermo ma molto seguito sui social network è appassionato di anime e manga e partecipa agli eventi del settore. Tante le sue passioni: in primis è un grande tifoso della Roma, poi di serie tv, anime e videogame. Non a casa ha un tatuaggio con il volto di Walter White, ovvero il protagonista della serie tv Breaking Bad.

Lucia Martella e Diana Del Bufalo, ex fidanzate Edoardo Tavassi/ "Per me è un angelo"

Edoardo Tavassi, dal fidanzamento con Diana Del Bufalo a Instagram

Edoardo Tavassi ha avuto una relazione d’amore con Lucia Martella. Ultimamente ha fatto parlare di sé anche grazie al fidanzamento con Diana Del Bufalo, attrice, comica ed ex del comico a sua volta Paolo Ruffini. Un amore che è durato diversi mesi e precisamente da marzo ad ottobre 2020, come raccontano diverse fotografie postate su Instagram da entrambi. Al momento è single, almeno ufficialmente. Ha un cane, Rocco, insieme al quale ama immortalarsi sui social. La mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi si chiama Emanuela Fuin, ex ragazza Coccodè di Indietro tutta, il celebre programma Rai di Renzo Arbore. Su Instagram, il fratello di Guendalina è molto seguito con 120mila follower. Sul social condivide vari video divertenti. In alcuni si cimenta come doppiatore grazie alla sua voce profonda e impostata.

