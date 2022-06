Edoardo Tavassi parla dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi/ “Mi sento vincitore…”

Edoardo Tavassi dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi 2022

Dopo essere stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 per motivi medici a causa del grave infortunio subito al ginocchio durante una prova, Edoardo Tavassi, nel corso del daytime del 21 giugno, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. In attesa di tornare ufficialmente sui social e di partecipare alla finale del reality show presenziando in studio, Edoardo ha affidato le proprie emozioni e sensazioni alle telecamere dell’Isola di cui è stato un indiscusso protagonista dando vita a numerose dinamiche sia per il suo rapporto con Mercedesz Henger che per l’amicizia con Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro e gli scontri con gli altri naufraghi.

Ad un passo dalla finalissima del 27 giugno, Edoardo ha dovuto alzare bandiera bianca, abbandonare l’Isola e rientrare in anticipo in Italia. Nonostante il destino beffardo, tuttavia, Edoardo ammette di sentirsi comunque il vincitore.

Edoardo Tavassi: “Ecco perchè mi sento il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022”

“Oggi mi sento veramente vincitore per tutto il bello che ho visto come gli amici e le persone con cui ho condiviso quest’esperienza” – racconta Edoardo alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2022 mentre scorrono le immagini della sua amicizia con Nicolas Vaporidis con cui non sono mancati gli scontri che hanno solidificato ulteriormente il loro rapporto.

“Negli occhi ho visto quanto mi voglio bene” – dice ancora Edoardo. “Adesso si torna dai cari però un pezzo di cuore resterà per sempre qua”, conclude il Tavassi prima di salire su un aereo per rientrare in Italia dove, ad attenderlo, ci saranno i genitori, la sorella Guendalina e i nipoti.

