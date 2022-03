Edoardo Tavassi pazzo di Estefania/ Roger dimenticato? “I romani mi fanno impazzire”

L’arrivo dei Tavassi all’Isola dei Famosi 2022 ha dato nuova linfa al gruppo dei naufraghi in palapa. Edoardo e Guendalina hanno fatto il loro ingresso non senza scatenare risate in studio, anche perché l’ex gieffina regala subito al pubblico una perla che riguarda suo fratello: “Ha già puntato qualcuno, da prima di arrivare mi ha fatto una testa così con questa persona”, ha rivelato. Ilary Blasi però non ne fa mistero e svela subito il nome della fortunata: Estefania. La modella, però, è già molto vicina a Roger, che si mette infatti subito in allerta. Edoardo però ci ride su, ammette che Estefania non gli è indifferente ma non ne parla in modo serio. Lei però lo stuzzica: “Io vado pazza per i romani!” ammette, scatenando il vociare dello studio. Vladimir Luxuria, allora, mette in allerta Roger: “Guanda che tu fai un passo indietro mentre lui, appena arrivato, fa già un passo avanti”. Insomma, il triangolo sull’Isola è già servito. Cosa accadrà adesso?

