Edoardo Tavassi pazzo di Oriana Marzoli: “È il mio prototipo di donna”/ Prime avances al GF Vip, lei…

Edoardo Tavassi pazzo di Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip: “È il mio prototipo di donna”

L’ingresso di Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip ha già movimentato e non poco gli animi. Il parterre maschile della Casa non è rimasto indifferente alle forme dell’influencer venezuelana che ha anche un carattere molto schietto e diretto. C’è chi però subisce più degli altri il fascino della bella Oriana ed è Edoardo Tavassi.

In confessionale, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Edoardo ha sibito dichiarato il suo interesse per la ragazza: “Oriana è il mio prototipo di donna, – ha annunciato, continuando però con fare ironico – tanto non ci starà mai con me, una così a me non mi guarda!” Anche Antonino Spinalbese sembra aver apprezzato Oriana, di cui ha detto: “Ha un bellissimo fisico”.

Oriana Marzoli scatena le gelosie di Antonella Fiordelisi

Intanto l’arrivo di Oriana ha anche scatenato le prime gelosie nella Casa, soprattutto da parte di Antonella Fiordelisi. La modella non ha apprezzato il fatto che Oriana si sia avvicinata ad Edoardo Donnamaria e gli abbia consigliato di fare il suo percorso indipendentemente dagli altri. È dunque sbottata: “Prima è successo che sono andata in confessionale e quella ragazza, come si chiama? Oriana… subito si è avvicinata a Edoardo: ‘Fai il tuo percorso’. – ha raccontato Antonella, aggiungendo – Appena sono uscita poi Edoardo mi ha riferito tutto. Questa già rompe le palle. In questi giorni la sistemo io, tranquilla. (…) Fai il tuo percorso glielo dirò io. (…) Non si preoccupasse Barbie“. Insomma gli animi si stanno già ascaldando con i nuovi ingressi.

