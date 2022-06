Edoardo Tavassi, perché è stato portato in infermeria all’Isola?/ “Problema al dente”: si ritira?

Edoardo Tavassi, perché è in infermeria all’Isola dei Famosi?

Continua l’assenza di Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi 2022. Qualche giorno fa il naufrago è stato portato in infermeria insieme a Marco Cucolo di cui, il giorno successivo, è stato annunciato il ritiro definitivo dal programma. Di Edoardo, invece, non si hanno ancora notizie e sono tanti i telespettatori che si chiedono come stia e se la sua permanenza sull’Isola sia a rischio.

Edoardo Tavassi e Marco Cucolo abbandonano l'Isola dei Famosi?/ "A rischio ritiro per un malessere fisico"

Mentre Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis, le persone con le quali ha più legato in questa avventura, si chiedono quando tornerà tra loro, la pagina Instagram PipolTv svela che dietro questa assenza ci sarebbe un problema ai denti. Pare infatti che il fratello di Guendalina Tavassi sia stato portato via per un dolore al dente che i medici hanno poi voluto controllare.

Edoardo Tavassi lascia l'Isola per "accertamenti medici": si ritira?/ "L'hanno portato via": come sta?

Edoardo Tavassi, possibile ritiro dall’Isola? Ecco come sta

Ecco, infatti, quanto fa sapere la fonte sulle condizioni di Edoardo Tavassi e sul suo problema all’Isola dei Famosi: “Il più grande mattatore di questa edizione de l’Isola dei famosi ovvero Edoardo Tavassi che insieme alla sorella Guendalina ha regalato risate e allegria all’interno del reality; è volato in infermeria insieme con Marco Cucolo per problemi fisici.”

Arriva poi la risposta a chi teme si possa ritirare: “Ma se Cucolo ha dovuto mollare, per Edoardo non sarà così (per fortuna). Il ragazzo secondo le nostre fonti ha avuto un problema al dente ma per la partita finale sarà in campo. E noi tifiamo per lui (e per Nicolas Vaporidis)”. Dunque Edoardo sta per tornare tra gli altri e tentare di conquistare la vittoria di questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Edoardo Tavassi affonda Lory e Nick a L'isola/ L'accusa "Giocano in modo scorretto.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA