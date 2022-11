Edoardo Tavassi, pesanti accuse dalla Spagna per Oriana Marzoli/ “Xenofobo, maschilista e razzista”

Edoardo Tavassi viene accusato di razzismo e maschilismo dalla Spagna: ecco perchè

Edoardo Tavassi ha avuto diversi scontri con Oriana Marzoli, i due gieffini non hanno mai dimostrato di avere simpatia l’uno verso l’altra. Molto spesso, il fratello di Guendalina ha fatto battute piuttosto piccate verso l’influencer spagnola e l’ha definita superficiale.

Edoardo Tavassi vs Oriana: "Mi ha dato del ces*o"/ Lei si difende: "Falso!"

In generale il comportamento di Edoardo Tavassi nei confronti di Oriana Marzoli, non è molto gradito al pubblico spagnolo che ha preso le difese dell’influencer. “Se in Italia l’ex naufrago è stato eletto il preferito del pubblico, in Spagna è ricoperto di insulti e feedback negativi. Comportamento vergognoso questo di Tavassi. Machismo e xenofobia dentro al Grande Fratello”. “Dobbiamo unirci per eliminare questO! No al bullismo contro Oriana”, Criticate Oriana e poi applaudite i commenti maschilisti di Tavassi e Daniele, tutti coerenti”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti negativi degli utenti spagnoli, in cui spuntano le parole maschilismo, bullismo, xenofobia. La percezione del concorrente all’estero non è, dunque, delle migliori.

GF Vip, Micol Incorvaia attacca Oriana Marzoli "falsa"/ "Una brutta persona!"

Edoardo Tavassi lite in puntata con Oriana Marzoli: “Sei falso”

Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli hanno passato la settimana a litigare e a puntarsi il dito reciprocamente. Durante la puntata di ieri, lunedì 21 novembre, i due gieffini hanno avuto un confronto accesso in diretta. L’influencer spagnola ha dichiarato: “Lui pensava che avessi detto a Micol in faccia che Antonella la stava prendendo in giro. Invece io stavo parlando con Antonino. Non ho mai detto alcune cose che lui ha attribuito a me, come che io sono figa e lui è un cesso”.

A questo punto interviene Daniele Dal Moro che ribadisce che quelle parole Oriana le avrebbe dette. Edoardo Tavassi replica: “Lei è superficiale e ho una teoria mia. Io le persone le analizzo e ho fatto un test. Lei ha adocchiato quattro ragazzi: Luciano, Luca Onestini, Antonino e Daniele Dal Moro. Per me lei è superficiale. Quando è successa la cosa di Micol, lei ha parlato dietro alle persone. Lei ha fatto un gesto dicendo che lei può avere un ragazzo perché lei è bella mentre io no”.

Sonia Bruganelli difende Antonino: "È coerente"/ "Oriana? Non capisco atteggiamenti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA