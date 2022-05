Edoardo Tavassi piange e abbraccia Vaporidis all’Isola dei Famosi/ Grande gesto di pace: c’entra Mercedesz!

Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi, pace in diretta all’Isola dei Famosi

Tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi sono volate parole molto forti nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi. La lite iniziata qualche giorno fa ha avuto seguito e ha visto Tavassi accusare l’amico di essere un falso: “A voi a casa Nicolas non lo sapete com’è, parlava male di tutti, e questo voi non lo avete visto, lui è come quella zanzara, Blind me l’ha giurato su Greta lui ogni sera viene qui a parlare male di voi, è una delle persone più false, mi fa disgusto io non voglio averci niente a che fare. Sei un attore, anche un attore di merda.” ha tuonato in diretta Edoardo, sancendo quella che sembrava essere la rottura definitiva con l’amico. Vaporidis, d’altronde, non ha replicato, manifestando la stessa chiusura nei confronti del naufrago. Le cose però sono cambiate poche ore dopo.

Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi, il gesto riappacificatore

Sbollita la rabbia, Nicolas ha deciso di fare un passo verso Edoardo, confermandogli il suo affetto sincero. Al momento di schierarsi dalla parte di una delle tre ragazze nuove arrivate e salvarla dall’eliminazione, Vaporidis ha scelto Mercedesz per dare all’amico l’occasione di poterla conoscere meglio. Un gesto che è bastato a Edoardo per capire la buona fede di Nicolas. I due si sono sciolti un un abbraccio, riappacificandosi e Edoardo non è riuscito a trattenere le lacrime.

