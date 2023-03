Edoardo Tavassi piange per nonna Ina al GF Vip/ “Se n’è andata in modo brutale, era mia madre”

Edoardo Tavassi ricorda nonna Ina al Grande Fratello Vip: lacrime in diretta

Momento molto toccante quello che il Grande Fratello fa vivere a Edoardo Tavassi nel corso della nuova diretta. Dopo la batosta del provvedimento disciplinare e della squalifica di Edoardo Donnamaria, Tavassi vive un ben momento ricordando sua nonna Ina. “La chiamavamo così da Angela, che poi è diventata Angelina e quindi Ina”, spiega lui in diretta.

Poi Edoardo crolla in lacrime rivedendo il video di un suo confessionale in cui ricorda cos’era nonna Ina per lui e il dramma della sua morte: “Nel momento in cui i miei genitori si sono separati, io avevo come punto di riferimento mia nonna. – ha rivelato – Lei mi ha fatto da genitore fino a due anni fa. Quando è arrivato il suo momento, io mi sono sentito perso. Era l’unica persona che mi sapeva spronare. Se n’è andata via in modo brutale” Commosso, Edoardo ha poi mostrato un lato di se molto tenero, dichiarando: “Io non riesco ad accettarla questa cosa, se io avessi la certezza che in un qualsiasi modo potessi rivederla, io vivrei meglio.” Parole che hanno toccato anche Alfonso Signorini che non è riuscito a mascherare la commozione del momento.

