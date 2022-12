Edoardo Tavassi preoccupato per Luca Salatino/ Nuova crisi per la fidanzata Soraia Allam

Edoardo Tavassi e Luca Salatino, fine di un’amicizia? Lui confida…

Edoardo Tavassi è rassegnato. Il concorrente del Grande Fratello Vip non sa più come fare per cercare di far sentire meglio Luca Salatino che sta soffrendo per la mancanza della fidanzata Soraia Allam. Ogni giorni gli altri vipponi cercano di infondere al giovane fiducia e serenità ma nonostante tutto Luca sembra essere allo stremo delle forze. Tavassi ha capito che ogni gesto e ogni parola è inutile. Luca è addirittura indispettito per l’atteggiamento di Edoardo Tavassi: “Tu non capisci”. Lo stesso Daniele non sa più cosa fare per aiutarlo. Antonino concorda con lui, l’amico si sta solamente infliggendo del male. La sua intenzione è quella di aspettare ancora un po’ prima di mollare la presa ma già sa che finirà per litigarci. Tra i tre, quello più risentito è Tavassi.

Micol furiosa con Tavassi: "È cambiato qualcosa per sempre"/ Colpa di Antonella: "È un'imbecille che mi odia"

Secondo il suo parere, Luca non apprezza il supporto che gli stanno offrendo. Il VIP è disposto a sostenerlo ma in cambio vorrebbe ricevere almeno un po’ di gratitudine e non solo frasi nervose e seccate. Antonino lo tranquillizza: è certo che l’ex pugile gradisca il loro conforto, ma probabilmente non sa dimostrarlo. “Lo apprezza in modo strano” conclude per difendere l’amico. Luca Salatino è tormentato e i Vipponi non sanno più cosa inventarsi per fargli cambiare rotta . Edoardo Tavassi fa notare a Spinalbese che Luca neanche risponde più se uno gli rivolge la parola.

Martina Nasoni, ex fidanzata Dal Moro/ "Tavassi mi scriveva e una volta chiese di..."

Edoardo Tavassi perdona Charlie Gnocchi: “Da quando è rientrato…”

Edoardo Tavassi e Luca Salatino si erano confrontati nei giorni scorsi sul legame con Charlie Gnocchi. Il risveglio di Luca e Tavassi è intriso di dubbi, di riflessioni, sul ruolo dell’amico e delle difficoltà di ritrovarsi spesso nelle diatribe tra due amici avversi. Se da una parte Charlie confida allo chef di notare un trattamento diverso da Antonino, Daniele e Tavassi stesso, dall’altro gli amici, invece, esprimono le loro perplessità sul legame instaurato con il radio speaker. È una situazione difficile, perché entrambe le parti esprimono le loro ragioni e il VIP non vuole prendere una posizione che vada a favore o contro. “Da quando Charlie è rientrato, l’ho visto come un segnale: ripartiamo da qua” afferma Tavassi, che si dice tranquillo nell’azzerare ogni avversione.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, dopo il bacio lei ci ripensa?/ Lui si sfoga e...

I due concorrenti si confrontano sugli ultimi fatti accaduti, sui comportamenti di ognuno e sulle diverse nature che collidono l’una contro le altre. Il VIP ben comprende la situazione che vive Luca, facendo riferimento al suo rapporto con Edoardo e Antonino, avversi fra loro. Il ruolo di Luca e Tavassi è sì difficile, ma è anche giusto che entrambi possano esprimere un parere sui comportamenti dell’uno e dell’altro, senza per questo essere meno amici.













© RIPRODUZIONE RISERVATA