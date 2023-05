Edoardo Tavassi, proposta d’amore a Micol Incorvaia: “Vuoi vivere con me?”/ La lettera: “Non voglio perderti”

Edoardo Tavassi scrive una lettera Micol Incorvaia: “Vuoi vivere con me?”

La storia d’amore nata tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip continua a gonfie vele. I due, al momento, vivono però una storia a distanza, ma Edoardo vorrebbe che questa situazione cambiasse, motivo per il quale l’ex gieffino ha deciso di fare una chiara proposta alla fidanzata: “Vuoi venire a vivere con me?”

La domanda romantica arriva attraverso le pagine del settimanale Di Più, che ha pubblicato la lunga lettera che Edoardo Tavassi ha scritto per Micol e che inizia così: “Piccola Micol, mai avrei pensato partecipando al Grande Fratello Vip, un programma televisivo, di trovare una ragazza speciale come te. E proprio ora che siamo fuori dalla Casa, ho avuto la conferma di quanto tu possa essere importante: mi manca non poterti più vedere tutti i giorni e condividere ogni cosa con te, come abbiamo fatto per mesi, visto che abiti a Milano e io qui a Roma.” Da qui la proposta: “Così ho deciso di scriverti addirittura una lettera pubblica, per farti una vera e propria proposta ufficiale: Micol, vuoi venire a vivere con me?”.

Edoardo Tavassi, la proposta d’amore a Micol Incorvaia dopo il Grande Fratello Vip

Edoardo Tavassi, nella sua lunga lettera, ammette allora di sentire la mancanza di tante piccole cose che viveva con Micol Incorvaia nella Casa del Grande Fratello Vip. “[…] dopo cinque mesi passati praticamente in simbiosi, ci siamo dovuti dividere, per la prima volta.”, scrive con dispiacere. Poi continua: “Ho trentotto anni e quando capisco di avere vicino una persona speciale, mi piace l’idea di progettare un qualcosa insieme. Insomma Micol, non voglio rischiare di rovinare tutto, o addirittura perderti per colpa della distanza”.

Il finale della lettera di Edoardo è poi un misto di ironia e romanticismo: “Siamo gli ‘Incorvassi’ come ci chiama il no- stro pubblico, la mia piccola Micol, come ti chiamo io. Ti aspetto Micol, la piastra e lo struccante stanno al solito posto, il resto lo inventiamo insieme. Tuo…”. Arriverà la risposta di Micol?











