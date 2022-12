Edoardo Tavassi proposta hot a Micol/ “Facciamo se**o, ti voglio bomb**e”

Edoardo Tavassi e la proposta “spinta” a Micol: la reazione della gieffina

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. I due concorrenti hanno passato la notte insieme e in tanti aspettano che tra loro nasca una storia d’amore e che scoppi la passione. Al momento non è ancora accaduto nulla di compromettente, ma l’ex naufrago ha fatto una proposta hot alla gieffina.

Cantando un motivetto ironico, Edoardo Tavassi ha chiesto a Micol di avere dei rapporti intimi. La reazione della sorella di Clizia è tutt’altro che restia, anzi, sembra divertirsi e riderci su. Insomma, che ci sia un’interesse tra i due è abbastanza palese ma non è ancora scoppiata la bomba. Vero è che il fratello di Guendalina, ha trovato un modo davvero originale e simpatico per lanciare un chiaro messaggio alla Incorvaia.

Edoardo Tavassi ha avuto uno sfogo contro Micol Incorvaia due giorni fa, perchè deluso dai comportamenti freddi della gieffina. L’ex naufrago ha cercato il confronto con la sorella di Clizia e ha dichiarato: “A me, in generale, anche nei rapporti di amicizia, non piace essere sempre il primo a cercare l’altra”.

Edoardo Tavassi continua: “Mi dà fastidio il tuo modo di approcciare. Se non vengo io, non parliamo. Non si vive così con le persone che tengono a te. Ci tengo a te, ti difendo sempre e lo sai che faccio così e per un giorno in cui ti metto alla prova tu non ti avvicini mai. Vedo tutti i tuoi atteggiamenti come una forzatura”. Micol, dal canto suo, ribatte: “Non è vero perchè tutte le volte in cui sono venuta mi hai respinta”.

