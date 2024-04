Edoardo Tavassi ricoverato in ospedale, cosa è accaduto/ “Arrivato il momento che temo di più”

Edoardo Tavassi ricoverato in ospedale per un intervento: cosa è accaduto

Edoardo Tavassi è stato costretto a un intervento nelle scorse ore. L’ex concorrente del Grande Fratello e fidanzato di Micol Incorvaia ha affrontato un’operazione alla schiena e ha raccontato nel dettaglio l’accaduto ai suoi fan dopo il ricovero e il conseguente intervento. Il fratello di Guendalina prima di essere operato ha provato a ironizzare come suo solito e ha così affermato davanti ai follower: “Il momento che più temo in ospedale non è l’intervento, ma il mangiare. Adesso è arrivato questo fantastico primo, farfalline all’uovo dentro il brodo di carne. Praticamente sembrano delle falene che galleggiano nel Tevere”.

Ma come sta adesso Edoardo Tavassi dopo l’operazione? I fan possono stare tranquilli. L’intervento è infatti riuscito perfettamente e lo stesso Edoardo si è mostrato sui social una volta rientrato in camera, annunciando di aver superato al meglio il tutto. Nel mentre l’ex concorrente del Grande Fratello anche in questo difficile momento sa come fare divertire i suoi fan, non rinunciando all’ironia che l’ha sempre contraddistinto.

Edoardo Tavassi preso di mira dall’amica Federica Zacchia: il siparietto sui social

Edoardo Tavassi dopo l’operazione perfettamente riuscita, ha pubblicato un video in compagnia dell’amica di sempre Federica Zacchia, che ironicamente si è “vendicata” dopo anni passati a essere presa giocosamente in giro dall’ex concorrente del Grande Fratello. La Zacchia ha infatti scherzato tra le risate con Edoardo Tavassi: “Tranquilla prendo un Oki e mi passa le ultime parole di Edoardo prima di finire sotto ai ferri con un’ernia grande quanto un bruco mela”. Immediato il commento di Edoardo Tavassi, che ha poi aggiunto: “È venuta apposta in ospedale per farlo”.

Parole alle quali non hanno fatto eco quelle di Micol Incorvaia, la storica fidanzata di Edoardo Tavassi. Nei mesi scorsi Micol ha infatti smentito la crisi della quale si era vociferato con Edoardo. “Leggo: Micol ed Edoardo sono in crisi? Noto con piacere che non mi ascoltate, non vi interessa un c***o di quello che dico… no vabbé anche se il dono della sintesi non mi appartiene. Ma la risposta è che va tutto benissimo”. L’amore tra Micol e Tavassi dunque va ancora avanti?











