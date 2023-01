Edoardo Tavassi ridicolizza Antonella davanti ad Edoardo Donnamaria/ Lei lo fulmina e…

Edoardo Tavassi, virale il video dell’imitazione di Antonella Fiordelisi: la sua reazione

Nel corso delle ultime ore, è spuntato in rete un video con protagonista Edoardo Tavassi intento a deridere Antonella Fiordelisi. Il concorrente, raggiunto in giardino da Edoardo Donnamaria, si è esibito in una goliardica imitazione della ragazza. La reazione del quasi ex fidanzato di Antonella è stata di puro divertimento, confermato dalle sonore risate di cui si è reso protagonista.

Edoardo Tavassi non ha placato la sua vena comica nemmeno all’arrivo di Antonella Fiordelisi, che piuttosto che andare via ha deciso di sedersi comoda per assistere alla scena. Palese l’imbarazzo di Edoardo Donnamaria, che a quel punto sembrava interdetto e dubbioso sul continuare a ridere o tornare serio. L’obiettivo di Tavassi era palesemente quello di irridere la vippona in merito al suo approccio costante nei confronti di Edoardo, aprendo una ferita ancora fresca tra i due innamorati.

Edoardo Tavassi si prende gioco di Antonella con un’imitazione. La risposta della vippona è glaciale

Edoardo Tavassi si è imposto nel corso di questa edizione sicuramente per la sua simpatia e goliardia, anche in circostanze dove sarebbe servita maggiore serietà. Nelle ultime ore infatti, in presenza sia di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, si è messo in mostra con una simpatica imitazione della ragazza. La recente rottura tra i due innamorati non ha però giovato al momento, portando Donnamaria al palese imbarazzo e Antonella ad un evidente nervosismo.

Antonella Fiordelisi non ha però proferito parola, almeno da ciò che si evince dal video diventato virale in rete. La ragazza, comodamente seduta davanti ad Edoardo Tavassi, ha continuato ad assistere alla scena con un silenzio e uno sguardo perentori. Tanto è sembrata glaciale la sua reazione da mettere in difficoltà anche Edoardo Donnamaria che con fatica è riuscito a smorzare le grasse risate di pochi attimi prima. Imperturbabile invece Edoardo Tavassi che, a dispetto della presenza della diretta interessata, ha continuato con la sua imitazione irrisoria.

