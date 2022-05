Edoardo Tavassi ritrova Mercedesz all’Isola/ “Ritorno di fiamma? Seguirò l’istinto”

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger di nuovo insieme all’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger sono di nuovo insieme. Arriva la reunion in diretta all’Isola dei Famosi 2022 quando la figlia di Eva Henger viene supportata dalla maggior parte del gruppo dei naufraghi, rientrando di fatto in gioco in palapa. Un incontro molto atteso dal pubblico a casa ma anche dagli opinionisti. Vladimir Luxuria, appena ne ha avuto la possibilità in zona nomination, ha infatti chiesto a Edoardo se ora che Mercedesz è tornata c’è la possibilità, dal suo punto di vista, di un ritorno di fiamma.

Lui appare restio, eppure lascia uno spiraglio aperto per i prossimi giorni sull’Isola: “Non posso fidarmi sull’Isola, perché qui è tutto amplificato. – ammette Tavassi, per poi aggiungere – Secondo me è fuori la verità, qua me la vivo così, come viene. Non lo so, mi lascio andare all’istinto, facciamo così. Al momento per me non ci sono possibilità, però magari, col tempo… Amicizia sì comunque”. Per il momento, dunque, la porta è chiusa ma non del tutto. “L’appetito vien mangiando, vedremo se voi mangerete…” chiude allora Vladimir Luxuria con sguardo malizioso.

