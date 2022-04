Edoardo Tavassi/ Sarà eliminato da L’Isola dei Famosi? Guendalina lo sta penalizzando..

Edoardo Tavassi le ultime tensioni non favoriscono la sua permanenza sull’Isola dei Famosi…

Edoardo Tavassi a rischio eliminazione a L’Isola dei Famosi 2022. Dopo essersi salvato la scorsa puntata nella sfida al televoto contro Ilona Staller, questa volta il fratello di Guendalina è in nomination contro Marco Cucolo, Licia Nunez e la sorella. Chi sarà eliminato? Edoardo è uno dei concorrenti più divertenti di questa edizione e lo conferma il voto del pubblico che chiamato a decidere chi eliminare tra lui e Cicciolina ha inviato su Playa Sgamada l’ex regina del porno. Intanto in spiaggia Edoardo continua a legare con Alessandro e non perde occasione di stuzzicare la onnipresente mamma Carmen di Pietro.

Clemente Russo e Laura vs fratelli Tavassi, lite per il cibo/ Guendalina: "Ho paura"

“Ma lo lasci un po’ in pace questo ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te…” – ha detto il fratello di Guendalina a Carmen di Pietro facendola insospettire. La naufraga, infatti, preoccupata dalle parole di Edoardo ha pensato che il figlio Alessandro ha consumato con una delle naufraghe in Honduras.

Edoardo Tavassi sbeffeggia la sorella Guendalina/ "Sei proprio una bella signora…"

Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi troverà la fidanzata?

Carmen Di Pietro, insospettita dalle parole di Edoardo Tavassi, ha detto: “in che senso che dici me mio figlio è stato con una donna? Oddio ma qui sull’Isola? E chi? non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco…”. Intanto in Honduras, Edoardo continua a cercare una fidanzata e chissà che l’arrivo di Mercedesz Henger non possa essere la volta buona. La ex naufraga, infatti, nel video di presentazione ha rivelato: “non vedo l’ora di tornare a L’Isola dei Famosi. Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. A me piacciono gli uomini che mi facciano ridere, ma ridere tantissimo, ma che siano anche sensibili. Un uomo per me deve essere sensibile. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti. Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari. La serata ideale sarebbe divano, serie tv e una bella pizza. In realtà avendo visto le ultime puntate dell’Isola qualcuno, non voglio dire chi, che potrebbe piacermi c’è. Mando un bacio a questo misterioso naufrago. Ci vediamo presto”.

Edoardo Tavassi smaschera Roger ed Estefania/ "Così guadagniamo clip in puntata"

Che dire, in tantissimi hanno letto nelle parole della figlia di Eva Henger un chiarissimo riferimento ad Edoardo. Nascerà un amore?











© RIPRODUZIONE RISERVATA