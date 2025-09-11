Edoardo Tavassi sarà l'inviato speciale della nuova edizione di "Ciao Maschio", condotto da Nunzia De Girolamo: cosa farà e tutte le novità

Ciao Maschio torna con Nunzia De Girolamo: tutte le novità

Tra le grandi novità della nuova stagione televisiva targata Rai c’è anche un’importante e del tutto inedita collocazione per Ciao Maschio. Il talk show condotto da Nunzia De Girolamo nel corso degli ultimi anni, e sin da quando ha preso vita, è sempre andato in onda nella fascia della seconda serata del sabato di Rai 1, immediatamente dopo i programmi di prima serata.

Edoardo Tavassi e l’infanzia con la sorella Guendalina: “Sono insicuro”/ “Attacchi di panico quando…”

A partire da quest’anno, come riporta affaritaliani.it, il format trasloca in palinsesto e sbarca nel sabato pomeriggio di Rai 1 al posto di Sabato in diretta. La sua collocazione oraria sarà dalle 17.05 alle 18.35 e in netta concorrenza con Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5: una sfida decisamente interessante nella gara degli ascolti.

Sonia Bruganelli, pace fatta con Edoardo Tavassi: "Dovevi vincere tu il GF Vip 7"/ Il video dell'incontro

Intanto, in attesa del debutto della nuova edizione, in partenza da sabato 20 settembre con la prima delle 35 puntate previste, emerge una succosa indiscrezione sul cast del programma e su una new entry che molti fan del Grande Fratello sicuramente si ricorderanno: Edoardo Tavassi.

Edoardo Tavassi inviato speciale di Ciao Maschio: l’indiscrezione

Edoardo Tavassi, secondo l’indiscrezione riportata da affaritaliani.it, entrerà nel cast fisso della nuova edizione di Ciao Maschio nel ruolo di inviato speciale. Il fratello di Guendalina Tavassi ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che è stato peraltro ospite di Nunzia De Girolamo nel ruolo di intervistato lo scorso maggio, raccontando tanto di sé e della sua vita, è così pronto a catapultarsi in una nuova avventura televisiva.

Nunzia De Girolamo, chi è l'ex fidanzato/ "Ho avuto paura di lui, cancellato dalla mia vita"

Come riferisce il sito che ha riportato lo scoop bomba, Edoardo Tavassi nel ruolo di inviato speciale girerà l’Italia e intervisterà la gente comune sulle tematiche di volta in volta affrontate in puntate, come fossero dei sondaggi, con taglio ironico e divertente. Una vera e propria novità di questa nuova edizione che, considerata anche la nuova collocazione in palinsesto e uno studio interamente rinnovato, regalerà ai telespettatori grandi sorprese.