Edoardo Tavassi sbeffeggia la sorella Guendalina/ “Sei proprio una bella signora…”

Edoardo Tavassi ha discusso un’altra volta con la sorella Guendalina. All’Isola dei Famosi il rapporto tra i due è apparso da subito altalenante e contrassegnato da feroci botta e risposta. La scorsa notte, Guendalina Tavassi aveva cercato di riscaldare dei calzini ma il risultato non è stato di quelli sperati. Infatti, i calzini si sono bruciati. Guendalina ha esclamato: “Volevo riscaldarli e non bruciarli”. Edoardo Tavassi ha subito ironizzato: “I calzini alla brace”. Poi fa notare: “Tutto questo è successo per la sua intelligenza. E’ una bella signora”. Guendalina Tavassi manda a quel paese il fratello e replica stizzita: “I figli ce l’ho pensa a te che hai quarant’anni e non hai tutta questa roba”. Edoardo Tavassi ritiene che l’atteggiamento di Guendalina sia dettato dalla cattiveria. Guendalina continua: “Ho vissuto tre vite, te neanche una”. Edoardo Tavassi chiede a Carmen Di Pietro: “Se io ti dico che sei una bella signora ti arrabbi?”. Carmen Di Pietro assicura di non prendersela affatto.

Guendalina spiega di non esserla preso per il fatto che il fratello le abbia dato della bella signora: “Ho fatto tutto quello che dovevo fare nella mia vita e non mi interessa che tu mi dica che a 36 anni sono vecchia”. Edoardo Tavassi si difende sottolineando di non averle però dato della vecchia: “Ti ho detto che sei una bella signora”. Il battibecco tra loro continua e a prendere le parti di Edoardo ci pensa Nicholas Vaporidis. Guendalina però è convinta che senza l’amore la vita non esista: “Ti sei mai sposato? No. Hai avuto figli? No”. Edoardo però replica stizzito: “E per questo la mia vita è da considerare deludente?”. Applausi per Edoardo.

Edoardo Tavassi non ha nascosto le sue perplessità nei confronti di Roger Balduino e di Blind. Durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi a cimentarsi nella prova leader sono stati Alessandro Iannoni, Nicolas Vaporidis, Blind e Roger Balduino. Il vincitore è il rapper. Tuttavia lo studio ha subito iniziato a rumoreggiare, poiché è sembrato evidente che il naufrago brasiliano abbia lasciato vincere l’amico, falsando la prova. Anche l’opinionista Vladimir Luxuria ne è sicura tanto che ha sentenziato: “Blind ringrazia Roger che ti ha fatto vincere. L’abbiamo capito tutti, basta prenderci in giro, siete sgamati”. Rogr Balduino, imbeccato dalla conduttrice, ha negato di aver giocato in favore di Blind, supportato dal laconico commento di Alvin: “Non so se l’abbiano fatto apposta, ma non ci è sembrato“.

La conduttrice ha dato la parola a Edoardo Tavassi, che ha prontamente rivelato il suo pensiero: “Italiani, avete visto quando uno dice ca…te? Perché si vedeva! Lo senti che capiscono? Roger, in questa sfida, a Blind lo doppiava, fidati!”. Edoardo Tavassi ha così smontato Roger Balduino e Blind e la reazione del pubblico non si è fatta attendere. Blind e Roger, in tutta risposta, si sono scagliati contro il romano, accusandolo di essere un roditore e di avere paura. Sui social però sono piovuti commenti positivi nei confronti di Edoardo Tavassi che ha smascherato la strategia di entrambi.











