Edoardo Tavassi sbotta con Guendalina “che c’hai le protesi anche al cervello?”/ Cala in gelo all’Isola

Edoardo Tavassi fa una battuta a Guendalina Tavassi, la replica

Edoardo Tavassi e la sorella Guendalina sono ai ferri corti. Appena sbarcati in Honduras all’Isola dei Famosi, due hanno iniziato a litigare e se ne sono dette di tutti i colori. Guendalina avrebbe confessato che sarebbe decisa a lasciare il gioco nell’ipotesi in cui venisse separata dal fratello Edoardo. Sulla questione c’è stato uno scambio di battute epico tra i due che ha fatto impazzire i telespettatori. Edoardo si è rivolto alla sorella Guendalina cercando di zittirla: “Me fai parlà, che c’hai le protesi anche al cervello?”. Guendalina Tavassi però si è sentita offesa e ha subito replicato: “Edoardo, falla finita! Smettila di offendere…che non me pare che quelle con cui vai la serache c’hai le protesi anche al cervello?”. Ad ogni modo dopo le parole forti del fratello all’isola, il pubblico si aspettava una reazione da parte dell’ex marito e soprattutto padre dei bambini, ma per ora in merito a sue dichiarazioni, c’è stato solo il silenzio totale. I due, però, negli ultimi giorni hanno litigato più volte. Il primo scontro è nato dalla convinzione dell’ex gieffina di dover lasciare il gioco, in caso venisse divisa dal fratello: “Io non mi scoppio… Se mi propongono questo cosa, non continuo da sola… Me ne vado… Mi scoppiano da te io non continuo perché io quest’esperienza l’ho fatta per farla con te“.

Un’idea non condivisa da Edoardo Tavassi, che continuerebbe senza problemi la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022, anche diviso da Guendalina: “Lei ha fatto il Grande Fratello, ha fatto l’Isola, ha fatto le cose sue no? Io sto a fa la mia esperienza, la sto facendo in coppia con lei, ma perché io devo essere comunque vincolato alla sua idea… Te mandano a casa non è che ti stanno mandano a morì… Su questo non andiamo d’accordo… Io continuo“. Insomma, il clima tra i due si è fatto rovente. Chissà cosa succederà nelle prossime puntate.

Edoardo Tavassi ha stregato il pubblico dell’Isola dei Famosi

Riuscire ad emergere in un contesto come L‘isola del famosi non è un fattore scontato, le tante prove da superare e le dure condizioni di sopravvivenza necessitano di personalità forti e decise, come dimostra il percorso di Edoardo Tavassi. Fin dal suo recente ingresso con la sorella Guendalina ha stregato i telespettatori per sagacia e ironia, regalando grandi risate ma dimostrando al contempo grande personalità. Si è infatti da subito dato da fare cercando di trovare una propria collocazione utile dal punto di vista delle mansioni. L’approccio con i compagni di viaggio è stato altrettanto positivo, salvo qualche battibecco proprio con la sorella; il carattere forte dei due spesso li ha messi alle strette dal punto di vista della tenuta nervosa. Nel corso della sesta puntata trasmessa lo scorso giovedì 7 aprile Edoardo non è riuscito a portare alla vittoria la sorella nella sfida della Playa Palapa contro Clemente e Floriana. Inoltre, viste le continue discussioni tra i Guendalina ed Edoardo, dallo studio viene presa la decisione di metterli davanti ad una scelta importante. Nello specifico, viene offerta la possibilità ad entrambi di decidere se continuare il percorso insieme o di separarsi.

Nonostante gli scontri i fratelli Tavassi scelgono di continuare uniti per dimostrare quanto possono imparare insieme da questa esperienza. Nel momento della nomination Edoardo, con la complicità di Guendalina, sceglie di fare il nome della coppia composta da Nicolas e Ilona. Dopo poche puntate dal suo ingresso è difficile trarre un giudizio affidabile del suo percorso all’interno del programma. Sta di fatto che il giovane Tavassi sembra sia riuscito a conquistare gran parte del pubblico grazie alle spiccate doti dal punto di vista della simpatia ma anche per la sua caparbietà in riferimento all’impegno. Tra tutti i naufraghi infatti lui è certamente tra i più coinvolti nelle varie mansioni legate alla forza fisica e alla grinta. Nelle prossime puntate bisognerà capire se il rapporto con la sorella continuerà ad essere burrascoso arrivando ad una rottura, oppure se i due riusciranno a trovare un equilibrio per proseguire insieme il cammino all’interno del reality.











