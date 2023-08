Edoardo Tavassi sbotta per i rumor sulla cucina da 13 mila euro chiesta ai fan/ “Ma dove ca*zo la metto?”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, scoppia il “caso” cucina di lusso chiesta come regalo

I protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip continuano ad animare la curiosità del web. Nonostante il reality sia arrivato alla sua conclusione da diverse settimane, sui social spuntano continuamente nuovi aneddoti e rumor che difficilmente passano inosservati. L’ultimo riguarda una delle coppie più amate della Casa: Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Come racconta Isa e Chia, negli ultimi giorni è iniziata a circolare una voce alquanto insolita sul loro conto. Nello specifico, pare che i due avessero chiesto ai fan di ricevere “in regalo” una cucina da 13 mila euro.

Inizialmente, i rumor sulla richiesta di una cucina da 13 mila euro come regalo non avevano un nome e un cognome. Nelle prime ore l’indiscrezione era riferita ad una “coppia” del GF Vip, senza però specificare quale. Con il passare del tempo – sempre sui social – sono iniziati a circolare con insistenza proprio i nomi di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia come presunti “destinatari” della cucina da 13 mila euro. Neanche a dirlo, la notizia ha generato commenti contraddittori e contrariati; tra chi ha attaccato duramente la coppia – senza appurare se il tutto fosse attinente alla realtà – e chi ha invece fin da subito dubitato della veridicità della notizia.

L’indiscrezione sulla cucina da 13 mila euro chiesta come regalo ai propri fan non è chiaramente passata inosservata ai diretti interessati. Al fine di evitare equivoci vista la viralità delle notizie sul web, Edoardo Tavassi – con la sua solita ironia – con un post su Instagram ha messo una pietra tombale sui rumor circolati in queste ore e che hanno chiamato in causa anche la sua fidanzata Micol Incorvaia. “Pensa se arriva questa cucina da 13 mila euro adesso con il corriere Amazon a Roma mentre io sono qua in Sicilia, quanto me rode il c*lo!”.

Dopo l’esordio ironico, Edoardo Tavassi è passato subito a smentire la presunta richiesta di una cucina da 13 mila euro in regalo. “Ma io dico, a me questa storia mi fa volare, ma se uno ci si mette a ragionare; io ho una casa in affitto da 50 mq e mi prendo una cucina da 13 mila euro? Ma dove ca**o la metto io la cucina da 13 mila euro?”. Queste le parole dell’ex volto del GF Vip – riportate da Isa e Chia – che ha poi continuato: “Dove la metto questa cucina? In terrazzo? Io non so se è più stupido chi ha inventato questa storia o quelli che ci credono. Secondo me sono più stupidi quelli che ci credono; meritiamo l’estinzione, d’altronde”.











